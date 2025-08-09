ماذا تفعل هذه السيارة في باحة المسجد الأموي؟ (فيديو)

أثار مقطع فيديو يٌظهر سيارة تتجول في باحة المسجد الأموي بدمشق، الجدل بين السوريين، فقال بعضهم إن هذا السلوك، يشكل سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في أشهر وأقدم جامع بسوريا.

ويظهر الفيديو الذي تداوله متابعون على مواقع التواصل، رجلًا يقود سيارته داخل باحة المسجد الأموي، ويقوم بتصوير المشهد أثناء تبادل الحديث مع زوجته التي كانت برفقته، كما كان يلقي السلام على عناصر الحرس دون أن يبدي أحد منهم أي اعتراض على دخول السيارة.

وتساءل أحد المعلقين قائلًا: "من هو هذا الشخص؟ وما صفته؟ ومن سمح له أن يدنس قدسية المكان بهذا الشكل؟".

فيما كتب آخر: "والله شي بيرفع الراس.. خلص البلد رااااحت كلاااا ما في شي زابط ولاااااااشي كلو قرف أصلا الشام كلااااا صارت قرف ياحرام ع بلدي كيف صارت".

وحاول بعضهم التشكيك بالفيديو والقول إنه قديم، فرد أحد المتابعين عليه بالقول: "شوف العلم على صدر الحارس.. علم الثورة"، وقال آخر: "لحد الآن لم نجد تفسيرًا لما يحدث.. غير أنه السوري ما زال مجرد رقم".

ومن المعروف أن هناك شروطًا تحكم الزائرين عند الدخول إلى الجامع الأموي، مثل ارتداء العباية بالنسبة للنساء، وضرورة خلع الأحذية حتى في باحة المسجد، مع الالتزام التام بحرمة المكان وقدسيته، لكن حتى لم تعلق أي جهة رسمية على هذا الفيديو.