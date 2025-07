"في عز الظهر" يغادر دور العرض.. لمّا فشلت تجربة مينا مسعود؟

رغم سلسلة من الإيرادات المخيبة في شباك التذاكر، ورغم محاولات تسويق العمل بقوة في المدن الساحلية والمصايف، إلا أن مسؤولي شركات التوزيع اضطروا أخيرا إلى سحب فيلم "في عز الظهر" لنجم هوليوود الشاب، مينا مسعود، من دور العرض.

وتأتي تلك الخطوة بمثابة اعتراف صريح بفشل الرهان على تجربة مسعود الأولى في السينما المصرية من خلال فيلم تشويق وإثارة يمتلئ بمشاهد مطاردات ومؤثرات بصرية وسمعية وتشارك في بطولته شيرين رضا وبيومي فؤاد، إلا أنه فشل في الصمود طويلا بدور العرض أمام الأفلام المنافسة.

وتصدر فيلم "المشروع إكس" لكريم عبد العزيز الصدارة والاهتمام على المستوى الجماهيري بالتزامن مع طرح "في عز الظهر"، ثم تصدر فيلم "أحمد وأحمد" لأحمد السقا وأحمد فهمي الإيرادات لاحقا، قبل أن يتراجع ليفسح الصدارة هو الآخر لفيلم "الشاطر" لأمير كرارة.

وفي ظل هذه المتغيرات، بدا الرهان على بريق عبارة "نجم هوليوود المنحدر من أصول مصرية" خاسرا، في ظل تقديمه مستوى جيدا من أفلام الحركة، لكنه لم يصنع الفارق أو يحمل الجديد أو المختلف في سياق تلك النوعية من الأعمال.

وتقوم الحبكة الدرامية "في عز الظهر" على رحلة صعود زعيم عصابة دولي يستعد لأداء مهمة كبرى قد تكون الأخيرة في مسيرته وتغير قناعاته، إلا أنها لم تبدُ شديدة التفرد أو الجاذبية للمتفرج.

وتضمنت الحبكة كذلك وجود خط درامي مواز عبر طابع رومانسي من خلال وقوع الشخصية التي تجسدها جميلة عوض في حب "حمزة" الذي يجسد شخصيته مينا مسعود، إلا أن الكيمياء بين الشخصيتين لم تكن قوية أو مقنعة بما يكفي، لعدة أسباب منها فارق السن لصالح جميلة.

يذكر أن مينا مسعود ولد في 17 سبتمبر 1992 بالقاهرة لأبوين مصريين، لكنه ترعرع بكندا، لتبدأ انطلاقته الفنية عام 2011 من خلال فيلم What Happens Next.

ونال مسعود شهرة واسعة بعد انضمامه لفريق عمل المسلسل الكندي الأمريكي Open Heart، كما شارك في فيلم Strange but True مع الممثلة الأمريكية إيمي ريان، لكن شهرته لم تنفجر إلا من خلال بطولة فيلم "علاء الدين" الذي قدمه مع النجم ويل سميث، 2019.