14 قتيلاً بحريق بحي لمهاجرين غير شرعيين في تشيلي
لقي 14 شخصًا معظمهم من الأطفال، حتفهم في حريق اندلع، مساء أمس الإثنين، في حي يقطنه مهاجرون غير شرعيين في مدينة كورونيل جنوب تشيلي.
وقال هوجو كويفاس المدعي العام في كورونيل إن "القتلى مهاجرون فنزويليون غير شرعيين على ما يبدو"، وكتب على منصة إكس "هذه معلومات نتحقق منها لتأكيدها".
ويجري العمل على البلاغات لتحديد سبب الحريق الذي نجم، بحسب المعلومات الأولية، عن موقد يدوي الصنع في منزل لا يوجد به سوى مدخل واحد.
وخلال فعالية عن الدستور الجديد المقترح للبلاد في سانتياغو، أمس الإثنين، عبَّر الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش عن "أسفه حيال اندلاع الحريق"، قائلاً إنه "من الجيد أن نسأل أنفسنا، في خطاباتنا وأفعالنا، كيف نُعامل هؤلاء الأشخاص الذين ماتوا، أمس".
وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها على منصة "إكس" إن "الحكومة رتَّبت لسفر وفد رسمي إلى كورونيل للتحقيق في سبب الحريق وتجهيز المساعدة اللازمة".