كان يمتطي دراجة هوائية.. الوليد بن طلال يفاجئ بائعة شاي بهدية ثمينة (فيديو)
فوجئت بائعة شاي على أحد الطرقات في السعودية، بزبون على دراجة هوائية، قرر إهدائها سيارة حديثة بشكل طوعي، قبل أن يتضح لها أنه رجل الأعمال والأمير الوليد بن طلال.
وكان الوليد بن طلال في جولة اعتيادية على الدراجة الهوائية مع مرافقيه، يتوقف بين فترة وأخرى مع بعض العابرين، إذا ما كشفوا هويته، ليلتقط معهم صورا تذكارية وبعض أحاديث التعارف العابرة.
لكن صاحب شركة المملكة القابضة التي تدير استثمارات في قطاعات العقار والإعلام والسياحة والتقنية وغيرها، قرر عدم الاكتفاء بالتصوير عند بائعة شاي بدا أنها لم تعرفه.
وبعد تذوق مشروباتها، طلب رجل الأعمال الذي يملك مجموعة روتانا الإعلامية، من بائعة الطريق أن تطلب ما تحتاجه، قبل ان يعرض عليها سيارة، لترد بكونها تمتلك سيارة قديمة، فوعدها بسيارة حديثة.
وتم تناقل مقاطع الفيديو لجولة الأمير الستيني الذي يواظب على ممارسة رياضات المشي وركوب الدراجة الهوائية، بجانب علاقته الوثيقة بالتخييم في البراري والصحاري.
وكتبت إحدى المدونات في موقع إكس، تعليقاً طريفاً على الفيديو، تروج فيها لمهنتها في تصنيع الكيك، علَّ الزبن السخي يستجيب لها، وقالت : مايبي معمول مع القهوة وكيك مع الشاي.
ولم يتضح موقع بائعة الشاي، ولا تاريخ تصوير مقاطع الفيديو لجولة الأمير الوليد الليلية في إحدى مدن المملكة.