كان يمتطي دراجة هوائية.. الوليد بن طلال يفاجئ بائعة شاي بهدية ثمينة (فيديو)

فوجئت بائعة شاي على أحد الطرقات في السعودية، بزبون على دراجة هوائية، قرر إهدائها سيارة حديثة بشكل طوعي، قبل أن يتضح لها أنه رجل الأعمال والأمير الوليد بن طلال.

وكان الوليد بن طلال في جولة اعتيادية على الدراجة الهوائية مع مرافقيه، يتوقف بين فترة وأخرى مع بعض العابرين، إذا ما كشفوا هويته، ليلتقط معهم صورا تذكارية وبعض أحاديث التعارف العابرة.