خاص لـ"إرم نيوز".. أسرة فريد الأطرش تتهم نانسي عجرم بـ"التزوير"

وكان فيصل الأطرش، وريث الفنان الرحل فريد الأطرش، أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الفنانة نانسي عجرم، لاستغلالها أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، واصفًا ذلك بأنه "تعدٍّ صريح على حقه الأدبي".

وأشار فيصل الأطرش إلى أن الإعلان المتاح حاليًّا بصوت الفنانة نانسي، باستخدام أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا" يعقد المسؤولية الجنائية عن تعدٍّ على الحق الأدبي.

وأضاف الأطرش، في بيان أرسله لـ"إرم نيوز"، أن "استغلال الأغنية جاء دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو"، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى "ساسم"، باعتبارهما من يملكان الحقوق المالية في الأداء العلني والطبع الميكانيكي وإعادة النشر".

وكلف وريث فريد الأطرش المحامي المصري الدكتور حسام لطفي في دفع التعدي على حقوق الفنان الراحل، والتعاون مع "ساسيرو" و"ساسم" لتحقيق استغلال أوسع لمصنفاته دون أن يمس الحقوق الأدبية عليها، حيث هي بطبيعتها لا تقبل التنازل عنها إلا في كل حالة على حدة بموجب عقد مكتوب، بحسب البيان.