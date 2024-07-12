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فقدان أثر 66 شخصاً جرّاء انزلاق تربة في نيبال (فيديو)

فقدان أثر 66 شخصاً جرّاء انزلاق تربة في نيبال (فيديو)
موقع الانهيارالمصدر: متداولة
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 5:09 ص

فُقد 66 شخصاً على الأقل، وسط نيبال، في انزلاق تربة جرف حافلتين على طريق سريع إلى نهر الجمعة.

ويقوم العشرات من عناصر الإنقاذ بتمشيط المكان بحثاً عن ناجين من الكارثة التي وقعت في منطقة "شيتوان"، وفق المسؤول المحلي خيماناندا بوسال.

وقال بوسال إن الحافلتين كانتا تقلان 66 شخصاً على الأقل، لكنّ 3 ركاب تمكنوا من النجاة قبل سقوط المركبتين في النهر، ويتلقون العلاج الآن في المستشفى.

وقال: "لسنا متأكدين من العدد الإجمالي؛ لأن الحافلات ربما أقلت أشخاص آخرين وهما على الطريق".

وأوضح أن "مياه النهر فاضت ولم يتم العثور على أي شخص آخر بعد".

وقع الحادث على طريق "نارايانغات-موغلينغ" السريع على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة "كاتماندو".

وعبّر رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال عن حزنه إزاء الحادث في منشور على منصة "إكس".

وقال: "أوجه جميع الوكالات الحكومية بما فيها الإدارة المحلية للبحث عن الركاب وإنقاذهم".

وتكثر الحوادث المميتة في الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا؛ بسبب سوء حالة الطرق وعدم صيانة المركبات والقيادة المتهورة.

ويصبح التنقل على الطرق أكثر خطرا خلال موسم الرياح الموسمية، إذ تؤدي الأمطار إلى انزلاقات أتربة وفيضانات.

نيبالكوارث طبيعيةانهيار

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