نقل كنيسة تاريخية في السويد لمسافة 5 كيلومترات (فيديو)

يتم نقل كنيسة خشبية تاريخية تقع في شمال السويد لمسافة 5 كيلومترات أسفل الطريق في إطار عملية نقل بلدة كيرونا لأعمال التعدين، حيث أدى استخراج خام الحديد من تحت الأرض إلى عدم استقرارها.

وأفادت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" بتجمع آلاف المتفرجين، اليوم الثلاثاء، لمشاهدة الحدث. وأظهرت لقطات تلفزيونية المبنى الذي يبلغ وزنه 672 طنا، وهو يتدحرج عبر البلدة على منصة مصممة خصيصا لذلك.

وكانت كيرونا، وهي موطن أكبر منجم لخام الحديد تحت الأرض في العالم، قد بدأت في نقل مركز بلدتها عدة كيلومترات شرقا، قبل أعوام؛ بسبب تزايد خطر الانهيارات الأرضية وانهيارات المباني.

ويتم نقل الكنيسة، التي بنيت عام 1912 على الطراز الرومانسي الوطني، بسرعة تبلغ نحو 500 متر في الساعة. ومن المتوقع أن تستغرق عملية النقل يومين.

وكان من المتوقع أن يحضر الفعاليات الملك كارل السادس عشر جوستاف. ومن المقرر أن يقدم المتسابقون السويديون في مسابقة يوروفيجن عروضا في كيرونا، مساء اليوم الثلاثاء.