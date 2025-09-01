مصرع شاب سوري وإلقاء جثته على جانب الطريق في تركيا

تحقق الشرطة التركية في وفاة شاب سوري داخل أحد معامل قص الرخام في البلاد، قبل رمي جثته على قارعة الطريق في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة.

ولقي ياسين بدوي، 27 عاماً، مصرعه قبل يومين بصعقة كهربائية داخل معمل الرخام في ولاية "دنيزلي" بجنوب غربي تركيا، عندما أخذت الحادثة منحىً آخر.

فقد تلقت فرق الإسعاف بلاغاً بوجود شاب ملقىً على جانب الطريق ويحتاج للإسعاف، لتكشف التحقيقات أن بدوي توفي بسبب صعقة كهرباء داخل معمل الرخام، لكن صاحب المصنع ألقاه على جانب الطريق.

وأوقفت الشرطة صاحب المصنع، ويدعى "غوكهان فيدان" ليعترف في التحقيقات بأن الشاب كان يعمل لديه، وتوفي في المصنع بالفعل، ونقله بسيارته إلى المستشفى.

وأضاف صاحب المعمل أنه خاف في الطريق من نقل الشاب بدلاً من طلب سيارة الإسعاف، فأنزله على جانب الطريق وطلب له الإسعاف.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن تبرير "فيدان" لم يقنع المحققين، وقررت المحكمة التي نظرت الحادثة توقيفه وإخضاعه للمحاكمة.

ويُعتقد أن "فيدان" قرر إبعاد جثة العامل السوري عن المعمل كي لا تكتشف السلطات أنه يشغل العامل السوري بشكل مخالف للقوانين، من خلال أجر قليل ودون تأمين.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بين اللاجئين السوريين الذين يعيشون حتى الآن في تركيا، ويبلغ عددهم قرابة 2.5 مليون لاجئ قدموا تباعاً بعد العام 2011.

وشهدت البلاد عام 2023 حادثة مماثلة عندما تعرضت جثة عامل أفغاني للحرق لإخفاء وفاته داخل مكان عمله الذي يشتغل فيه بشكل غير قانوني.