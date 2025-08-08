"انهيار مأساوي" في المغرب.. ماذا حدث؟

شهد أحد الأنفاق العميقة في منجم للفضة بجماعة إميضر، التابعة لإقليم تنغير في المغرب، حادث انهيار مأساوي أسفر عن إصابة عامل بجروح بليغة، فيما لا يزال عامل آخر محتجزًا تحت الأنقاض.

وبحسب مصادر محلية، وقع الانهيار أثناء مزاولة العاملين مهامهما داخل بئر معدنية عميقة.

وفورا، هرعت فرق الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، مدعومة بعمال الشركة المستغلة للمنجم، لتنفيذ عمليات إنقاذ دقيقة وسط ظروف بالغة الصعوبة وخطورة عالية.

أخبار ذات علاقة المغرب يستعد لفتح "مغارة فريواطو" السياحية بعد سنوات من الإغلاق

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أحد العاملين وهو على قيد الحياة، إلا أن إصاباته وكسوره وُصفت بالخطيرة، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات اللازمة.

ولا تزال الجهود متواصلة في سباق مع الزمن للعثور على العامل الثاني، وسط حالة من الترقب والقلق تسود بين أسرته وزملائه، في وقت تفرض فيه طبيعة النفق المنهار تحديات كبيرة أمام فرق الإنقاذ.

أخبار ذات علاقة مصرع 6 عمّال في انهيار منجم فحم بأفغانستان

وبالتوازي مع عمليات البحث، فتحت السلطات المختصة تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب الحادث وملابسات الانهيار، وللتحقق من مدى التزام المنجم بمعايير السلامة المعمول بها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.