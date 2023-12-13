وسط العتمة والأزمات.. بيروت تضيء شجرة الميلاد

ولفتت أبي سمرا إلى أن "مهرجان بيروت تُرنّم استمر دون توقف منذ انطلاقه قبل 16 عاماً، حتى في أوقات الحجر جرّاء كورونا، ولا يمكن القول إن كل السنوات التي مرت كانت ملائمة ومريحة لنا".

وأكدت: "سنبقى ونستمر، مثلما كنا في الأيام الصعبة موجودين.. نأمل أن يحمل لنا قادم الأيام ما هو أحسن وأكثر عطاءً، ومتأكدة أن غداً أجمل".