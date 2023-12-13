وسط العتمة والأزمات.. بيروت تضيء شجرة الميلاد
رغم الحرب والدمار، يجيد لبنان لغة الفرح، ويحفظ له مكاناً، وعلى مدى السنوات العديدة، الثقيلة والمثقلة بالانفجارات والأزمات، ابتكرت العاصمة بيروت المناسبات وأعدّت لها بحثاً عن بصيص أمل.
وها هي بيروت قاب قوسين أو أدنى من أعياد الميلاد ورأس السنة، تقوم بتنصيب الأشجار وتزيّنها، وتُرنّم في الكنائس والأسواق والأماكن العامة، التي فقدت الكثير من حركتها إثر الأزمة الاقتصادية.
ويستمر، في بيروت، مهرجان "بيروت تُرنّم" بنسخته الـ16، والذي يمتد لغاية 23 من ديسمبر الحالي.
وقالت مؤسِّسة المهرجان ميشلين أبي سمرا، لـ"إرم نيوز"، إن "المهرجان يشكل رسالة ثقافية واجتماعية، وهو مجاني ومتاح للجميع".
وأضافت: "ترددنا بادئ الأمر في إطلاقه هذا العام، ولكن هذه الرسالة يجب أن تستمر مهما كانت أحوالنا.. ورغم كل الحزن الذي نشعر به إزاء ما يحصل في غزة وجنوب لبنان، عسى أن تحمل الموسيقى علاجاً لأرواحنا".
ولفتت أبي سمرا إلى أن "مهرجان بيروت تُرنّم استمر دون توقف منذ انطلاقه قبل 16 عاماً، حتى في أوقات الحجر جرّاء كورونا، ولا يمكن القول إن كل السنوات التي مرت كانت ملائمة ومريحة لنا".
وأكدت: "سنبقى ونستمر، مثلما كنا في الأيام الصعبة موجودين.. نأمل أن يحمل لنا قادم الأيام ما هو أحسن وأكثر عطاءً، ومتأكدة أن غداً أجمل".
وتواكب هذه التظاهرة الموسيقية والثقافية أجواءً ميلادية جاءت مختصرة، ولكنها أضفت فرحاً في المدينة، إذ أصبحت هذه المساحة التي تضج بالألوان والفرح مقصداً للعائلات والأطفال.
وقالت جوان جدع، من جمعية "لبنان الغد"، لـ"إرم نيوز"، إنه "للعام الرابع على التوالي، نضيء الشجرة في ساحة ساسين، وهذا العام كان شعارنا هو الأمل".
وأضافت: "كل عام يكون أصعب من قبله، وتكون فيه تحديات، لكننا مستمرون رغم كل شيء، ولن نقبل إلا بإضاءة الشجرة والسوق الميلادية، وعلينا أن نحذو الأمل بأن غداً أجمل".