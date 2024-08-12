رد الفنان عباس النوري على الاتهامات الموجهة إلى مسلسل "ترتيب خاص" الذي شارك فيه مؤخرًا، والتي تتعلق باحتواء العمل على ما اعتبره كثيرون "ألفاظًا بذيئة" و"إيحاءات خارجة" كان يمكن التغاضي عنها.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن "تهذيب الشارع" ليس مهمة الدراما، وإنما نقل ما يدور في الواقع، مشيرًا إلى أن الشارع به رئيس الجامعة، كما إن به اللصوص والخارجين عن القانون، بالوقت نفسه.

وأشار إلى أن صناع الدراما مطالبون بنقل الواقع "قدر الإمكان" وليس بـ"المطلق" وهذا ما فعله المسلسل، لافتًا إلى أن ما اعتبره البعض "خروجًا عن القواعد العامة" كان مبررًا وفق السياق الدرامي للشخصيات.

وأثار مشهد متداول على مواقع التواصل الاجتماعي من المسلسل، ويلعب فيه الفنان السوري مكسيم خليل دور البطولة، استياءً واسعًا من قبل متابعين وانتقادات طالت "خليل"، بعد تلفظه بتعبير "غير لائق" تم التمويه عليه صوتيًّا.

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كما أشار الفنان السوري في المشهد بحركة بيده، تعد "بذيئة" و"مسيئة" في العرف المجتمعي؛ ما جعل نشطاء يصفون ذلك بأنه "بذاءة" لا يمكن تبريرها، وليس لمثل هذه السلوكيات أي دواع أو مبررات فنية.

ورد مكسيم خليل على الانتقادات التي وجهت للمسلسل، مشيرًا إلى أن العمل مطروح على منصة، وعندما تقدم عملًا على منصة، كأنك تجلب السينما إلى منزلك، ويكون هناك هامش أكبر للحرية".

وأضاف "هذه المصطلحات يعتبرها الجمهور مسبات، نحن نقدم على منصة في النهاية، وليس مسلسلًا في قلب رمضان، كما إننا لا نذهب لمصطلحات إذا سمعها المشاهد خياله يذهب به إلى مكان بعيد، ولكن نقدم مصطلحًا واضحًا".

ويذكر أن المسلسل من بطولة مكسيم خليل، وكارول الحاج، ونتاشا شوفاني، وعباس النوري، وفؤاد يمين، ولين غرة، إخراج ميار النوري.