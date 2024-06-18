فتى جزائري يلقى حتفه بـ"نطحة" كبش

لقي فتى جزائري مصرعه بشكل مأساوي في يوم العيد بعد أن تعرض لنطحة كبش، تسببت له بإصابات توفي على إثرها.

وشهدت منطقة مزغران في ولاية مستغانم، الحادثة، التي وقعت بعد أن حاول الفتى مساعدة جده في نحر الأضحية صبيحة يوم عيد الأضحى، إلا أنّ الكبش نطحه نطحة أسقطته على الأرض.

ولفظ الفتى، البالغ من العمر 15 عامًا، أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه إلى المستشفى، رغم جميع محاولات إنقاذه.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث، معبرين عن حزنهم، خاصة وأن الفتى كان الطفل الوحيد لوالدته.

وبحسب الجيران، فإن الفتى اعتاد في كل عيد مساعدة جده في نحر الأضحية، قبل أن يلقى حتفه إثر ذلك.