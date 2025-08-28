نائب أسترالي يهدد بضرب صحفي تحدث عن أصوله اللبنانية (فيديو)

هدد نائب أسترالي مخضرم، إعلاميا في مؤتمر صحفي، حول الهجرة، اليوم الخميس، ولوح بقبضته وقال إنه سبق أن لكم أشخاصًا تحدثوا عن أصله اللبناني.

ودعا بوب كاتر، زعيم حزب كاتر الأسترالي، وهو حزب شعبوي يدافع عن حقوق المزارعين في المناطق الريفية، إلى عقد المؤتمر الصحفي لمناقشة حضوره المقترح في (مسيرة من أجل أستراليا) وهي مظاهرة مناهضة للهجرة من المقرر أن تقام في بضع مدن يوم الأحد، وفق "رويترز".

وقال أحد الصحفيين في المؤتمر الذي أقيم خارج برلمان ولاية كوينزلاند في برزبين اليوم الخميس "أنت من أصل لبناني"، قبل أن يقاطعه كاتر.

وصرخ كاتر في الصحفي: "لا تقل هذا! لأنه يزعجني، وقد سبق أن لكمت أشخاصًا على أفواههم لقولهم هذا"، مضيفًا: "عائلتي موجودة هنا منذ 140 عامًا".

وأظهرته لقطات تلفزيونية وهو يصف المراسل بأنه "عنصري"، وتقدم نحوه ولوح بقبضته.

ويبلغ كاتر من العمر 80 عامًا، وهو أطول أعضاء المجلس التشريعي الاتحادي في أستراليا بقاء في منصبه، ومعروف بآرائه غريبة الأطوار.