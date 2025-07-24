أكبرها أوقع 15 مصابا.. حوادث مروعة في 3 محافظات مصرية

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الخميس حادث تصادم مروع بين مركبة نقل جماعي متوسطة الحجم وعربة شحن من نوع "بيك أب" على طريق دكرنس، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بجروح متفاوتة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة. وكشفت مصادر أمنية أن الإصابات تنوعت بين كدمات وكسور وجروح خطيرة طالت مناطق متفرقة من أجساد المصابين، بينهم نساء، مشيرة إلى أن بعض الإصابات توصف بـ"البالغة"، خاصة تلك التي شملت كسورًا في الوجه والعنق.

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وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، بعد تحرير محضر رسمي بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا من مدير المباحث الجنائية يُفيد بوقوع الحادث قرب "مضرب فرعون" على طريق دكرنس، فانتقلت على الفور قوة من وحدة مباحث المركز، فقد تبين وقوع 14 إصابة وقت وصول القوة، قبل أن يُضاف مصاب جديد لاحقًا.

وفي سياق متصل، شهدت مصر اليوم الخميس حادثين مروريين آخرين في محافظتي المنوفية والقليوبية.

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ففي المنوفية، وقع صباح اليوم حادث تصادم مروع على طريق "بركة السبع – شبين الكوم"، نتيجة اصطدام ثلاث مركبات ببعضها، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

أما في القليوبية، فقد أُصيب 9 أشخاص إثر تصادم سيارة خاصة مع أخرى من نوع ميكروباص على الطريق الدائري ضمن نطاق المحافظة. وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي، فيما رُفعت المركبتان من موقع الحادث لتيسير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.