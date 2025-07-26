مصر.. زفاف يتحول إلى مأساة بعد احتراق شقة العروسين

تحولت أجواء الفرح التي شهدتها قرية "شمشيرة" التابعة لمركز "فوه" بمحافظة كفر الشيخ المصرية بمناسبة أحد الأعراس إلى مشهد مأساوي، إثر اندلاع النيران في شقة العروسين واضطرارهما إلى المبيت منفصلين، كل لدى عائلته.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من مأمور مركز شرطة "فوه"، بورود بلاغ من الأهالي يفيد باندلاع حريق في شقة عريس يبلغ 28 عامًا، بالتزامن مع إقامة حفل زفافه بالقرية.

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وانتقل رئيس مباحث المركز ونائب مأمور المركز، برفقة قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تبين اشتعال النيران في الشقة بالكامل، ما أدى إلى تلف جميع محتوياتها.

وبحسب إفادة عم العريس، فإن الأسرة تلقت نبأ اندلاع الحريق خلال مراسم الزفاف، فتوجهوا على الفور إلى الشقة، ليفاجؤوا بالنيران تلتهم المكان، دون توجيه اتهام لأحد.

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ونجحت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي، في السيطرة على الحريق، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الحادث نجم عن ماس كهربائي.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة بالواقعة لتتولى التحقيق.