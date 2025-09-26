في جريمة صادمة.. امرأة تعترف بدفن والدتها للاستفادة من معاشها

في واقعة صادمة وسط اليونان، تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا بعد اعترافها بدفن والدتها البالغة من العمر 91 عامًا في فناء منزلها العام 2023، بهدف الاستمرار في الحصول على معاشها التقاعدي، وإعانة الإعاقة.

وبحسب التحقيقات، توفيت المرأة المسنة لأسباب طبيعية، لكن ابنتها حاولت في البداية إخفاء وفاتها، بل وأبلغت الشرطة أنها شخصية أخرى تعاني من مشاكل صحية على أنها والدتها.

وبمساعدة رجل مجهول الهوية، قامت المدَّعى عليها بدفن الجثة في إسطبل قريب من المنزل، حيث بقيت مخفية عن أعين الجيران منذ صيف 2023.

وتم اكتشاف الجريمة بعد أن تقدم أحد السكان ببلاغ حول اختفاء المرأة المسنة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق شامل. وفي يوم السبت، اعترفت الابنة، أخيرًا، بحقيقة دفن والدتها، وتم العثور على الهيكل العظمي مغطى بالملاءات بحضور مأمور قضائي.

ومن المتوقع أن تمثُل المرأة أمام النيابة العامة في مدينة تيبي، حيث وُجهت لها تهم تشمل: "عدم الإبلاغ عن العثور على جثة"، و"شهادة زور"، و"القتل غير العمد"، و"الاحتيال".