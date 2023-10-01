رحيل صاحب "الموت عمل شاق" الأديب السوري خالد خليفة

غيب الموت مساء السبت، الأديب السوري خالد خليفة عن عمر 59 عاما إثر أزمة قلبية حادة.

ونعى كتاب ومثقفون سوريون وعرب الراحل خليفة الذي صدم رحيله المفاجئ محبيه واصدقائه.

وينحدر صاحب "الموت عمل شاق" من أورم الصغرى في حلب شمال سوريا، وترجمت رواياته لعدد من اللغات.

ومن أبرز أعماله رواية “مديح الكراهية”، التي وصلت للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى في عام 2008.

ولصاحب "لم يُصلِّ عليهم أحد" عدد من المسلسلات التلفزيونية، مثل مسلسل “قوس قزح” (2000)، “سيرة آل الجلالي” (2000)، “ظل امرأة” (2007)، ومسلسل “العراب- نادي الشرق”- الموسم الثاني (2016).

وحصلت روايته “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” (2013)، على جائزة نجيب محفوظ للرواية، ووصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية.

كما وللراحل خليفة روايات أخرى تركت بصمة في عالم االرواية العرية مثل “دفاتر القرباط” (2000)، “حارس الخديعة” (1993).