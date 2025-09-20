logo
منوعات

شابة تركية تبتلع قلمين بسبب الوسواس القهري (صور)

شابة تركية تبتلع قلمين بسبب الوسواس القهري (صور)
استخراج قلمين من معدة شابة تركيةالمصدر: IHA
إرم نيوز
إرم نيوز

نُقلت شابة تركية تبلغ من العمر 22 عامًا إلى مستشفى أغري للتدريب والبحوث بعد ابتلاعها قلمين نتيجة اضطراب الوسواس القهري الذي تعاني منه.

استخراج قلمين من معدة شابة تركية

وأظهرت الفحوص الطبية وجود جسمين غريبين في معدتها، فقد أكّد التصوير المقطعي أن القلمين هما قلم رصاص وقلم حبر جاف.

أخبار ذات علاقة

تعبيرية

الجينات تلعب دورا حاسما في الإصابة بالوسواس القهري

وخضع الفريق الطبي، بقيادة الدكتور آدم أصلان، الأستاذ المساعد في الجراحة العامة، لعملية تنظير داخلي استمرت ساعة ونصف الساعة، نجح خلالها في استخراج القلمين بسلام.

استخراج قلمين من معدة شابة تركية

وأشار الدكتور أصلان إلى أن هذه الحالة فريدة من نوعها، موضحًا أن الفريق اعتاد التعامل مع أجسام غريبة مثل الدبابيس أو قطع العظام، لكن اكتشاف جسمين طويلين ورفيعين مثل القلمين يُعد أمرًا نادرًا.

أخبار ذات علاقة

e13bf3ff-7080-4011-bca3-e230066a7e88

شريحة دماغية تشفي أمريكية من الوسواس القهري (صور)

وقد بقيت المريضة تحت المراقبة لمدة يوم كامل قبل أن تغادر المستشفى بحالة صحية مستقرة، ونصح الطبيب عائلتها بعدم تركها بمفردها وتجنب وضع أدوات خطيرة في متناولها، حرصًا على سلامتها ومنع تكرار هذا السلوك.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC