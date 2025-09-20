شابة تركية تبتلع قلمين بسبب الوسواس القهري (صور)

نُقلت شابة تركية تبلغ من العمر 22 عامًا إلى مستشفى أغري للتدريب والبحوث بعد ابتلاعها قلمين نتيجة اضطراب الوسواس القهري الذي تعاني منه.

وأظهرت الفحوص الطبية وجود جسمين غريبين في معدتها، فقد أكّد التصوير المقطعي أن القلمين هما قلم رصاص وقلم حبر جاف.

وخضع الفريق الطبي، بقيادة الدكتور آدم أصلان، الأستاذ المساعد في الجراحة العامة، لعملية تنظير داخلي استمرت ساعة ونصف الساعة، نجح خلالها في استخراج القلمين بسلام.

وأشار الدكتور أصلان إلى أن هذه الحالة فريدة من نوعها، موضحًا أن الفريق اعتاد التعامل مع أجسام غريبة مثل الدبابيس أو قطع العظام، لكن اكتشاف جسمين طويلين ورفيعين مثل القلمين يُعد أمرًا نادرًا.

وقد بقيت المريضة تحت المراقبة لمدة يوم كامل قبل أن تغادر المستشفى بحالة صحية مستقرة، ونصح الطبيب عائلتها بعدم تركها بمفردها وتجنب وضع أدوات خطيرة في متناولها، حرصًا على سلامتها ومنع تكرار هذا السلوك.