تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة حزينة لمدرس مصري فقد ثلاثة من أبنائه في أربعة أيام، مما أثار حالة من التعاطف الواسع معه والدعاء له بالصبر والثبات.

ويعمل أسامة عبده الأزهري معلم رياضيات بقطاع الأزهر الشريف بمحافظة سوهاج، جنوبي مصر.

وقال أسامة إنه رُزق بأربعة أبناء على هيئة توأمين خلال الأيام الماضية، ولكن جاءت ولادتهم في اليوم الـ20 من الشهر السابع من الحمل، مما أدى إلى عدم اكتمال نموهم.

وأوضح أنه تم حجز صغاره الأربعة داخل حضانة بأحد المستشفيات، إلا أن ابنته الأولى توفيت منذ 4 أيام، وتلاها وفاة الابن الثاني محمود، ثم وفاة الابن الثالث محمد، لافتًا إلى أن ابنه الرابع أحمد لا يزال حتى الآن بالحضّانة، طالبًا الدعاء له بالشفاء.

وبعدها عاد ليكتب: "ابني محمد في ذمة الله.. أسألكم الدعاء لإخوته أن يشفيهم الله شفاءً لا يغادر سقمًا".

وعاد مدرس الرياضيات ليكتب: "ابني الثاني محمود في ذمة الله.. نسألكم الدعاء لأخيه وأخته بالشفاء العاجل".

وكتب الأب المكلوم منشورًا عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: "بنتي في ذمة الله.. أسألكم الدعاء لآخر إخوتها أحمد بالشفاء العاجل".