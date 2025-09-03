لائحة غرامات مشددة على المخالفات المرورية في إيران تثير الجدل

أصدرت السلطات الإيرانية لائحة جديدة لزيادة مبالغ الغرامات المرورية، شملت تعديلات واسعة أثارت جدلاً في الأوساط الشعبية والإعلامية.

وبحسب ما نقلته وكالة "مهر"، اليوم الأربعاء، فقد ارتفعت غرامة القيادة تحت تأثير الكحول إلى مليون (10 دولار) ونصف المليون تومان (15 دولار)، في وقت تشير فيه تقارير رسمية وغير رسمية إلى زيادة استهلاك المشروبات الكحولية رغم القيود الصارمة المفروضة عليها في البلاد.

وفي خطوة مثيرة للجدل ضمن سياسات تقييد تربية الحيوانات الأليفة، نصّت اللائحة الجديدة على فرض غرامة قدرها 500 ألف تومان لاقتناء الحيوانات داخل السيارات دون صندوق حماية، وهو مبلغ يفوق غرامة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أو تجاوز الإشارة الحمراء، التي حُدِّدت بـ400 ألف تومان فقط، على الرغم من المخاطر المباشرة لهذه المخالفات على حياة السائق والركاب.

أخبار ذات علاقة لحظة متهورة في السماء.. طيار يترك باب قمرة القيادة مفتوحًا

كما ارتفعت غرامة عدم ربط حزام الأمان من 63 ألفاً إلى 150 ألف تومان، والتوقف المزدوج من 50 ألفاً إلى 150 ألف تومان، فيما بلغت غرامة الحركات المتعرجة على الطريق 500 ألف تومان، والتجاوز غير المصرح به 700 ألف تومان.

أما غرامة حمل الأطفال في حضن السائق أثناء القيادة، التي تمثل خطراً كبيراً على سلامة الصغار، فحددت بـ150 ألف تومان فقط، وهو ما أثار انتقادات واسعة حول أولويات واضعي القوانين.

وتؤكد هذه التعديلات أن سياسات النظام لا تركز فقط على قضايا السلامة المرورية، بل تمتد إلى فرض قيود اجتماعية، مثل التعامل مع تربية الحيوانات، وسط جدل واسع بشأن تناقض مبالغ الغرامات مع خطورة بعض المخالفات الحقيقية على أرواح المواطنين.