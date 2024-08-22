يواجه النجمان التركيان المعروفان، قادر دوغلو وزوجته نسليهان أتاغول، مشاكل مالية تتجه نحو القضاء، بينما يعيش الزوجان قصة حب يشاركان بعض تفاصيلها لجمهورهما الكبير داخل وخارج تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، إن شركة الإنتاج التي أسسها قادر بدعم من زوجته، تتجه نحو الإغلاق التام بسبب مشاكل مالية، وأن النجم التركي وشركاءه أنهوا عقود الموظفين، ويستعدون لإخلاء مقر الشركة.

وذكرت صحيفة "تقويم" المحلية، أن الموظفين المفصولين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، ويستعدون لرفع دعاوى قضائية ضد الشركة للحصول على مستحقاتهم.

كما تشمل الدعاوى القضائية ضد الشركة، عاملين في مسلسل "بوصلة الحب" الذي تم تصوير عدة حلقات منه فقط، قبل أن يتوقف التصوير لأسباب مالية أيضاً فيما يبدو.

ولم تعلق شركة "Alim Yapım" ولا ملّاكها، بمن فيهم الممثل قادر، على أنباء الإفلاس التي هيمنت على أخبار الزوجين اللذين يعيشان قصة حب مستمرة كما بدا أمس الأربعاء، عندما احتفلا سوية بعيد ميلاد الزوجة الـ 32.

وتنتظر نسليهان وقادر مولودهما الأول في الأشهر المقبلة، بعد زواجهما عام 2016 في أعقاب قصة حب جمعتهما خلال عملهما معًا في مسلسل "فاتح حربية"، الذي أنتج قبل نحو عشر سنوات، وحقق شهرة كبيرة.