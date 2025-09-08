بحركة "محرجة".. مستر بيست يثير الجدل في حفل "جوائز MTV"

أثار اليوتيوبر الشهير "مستر بيست"، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، موجة من الانتقادات خلال مشاركته في العرض التمهيدي لحفل "جوائز MTV" للأغاني المصورة 2025، الذي أقيم مساء الأحد في قاعة "يو بي إس أرينا" بنيويورك.

وظهر مستر بيست برفقة خطيبته ثيا بويسن على السجادة الحمراء، حيث شارك في تقديم جائزة "أفضل فنان جديد"، التي تنافس عليها كل من أليكس وارن، سومبر، وفرقة ذا مارياس.

وخلال الفقرة، قدّم مستر بيست شخصية "القمر" الشهيرة للجائزة عبر حيلة تضمنت مروحية ودراجة نارية، لكن العديد من المتابعين وصفوا المشهد بأنه "محرج"، فيما اعتبر آخرون أن حضوره بدا مبالغًا فيه، حتى إن بعضهم دعاه إلى الابتعاد عن المغنية سابرينا كاربنتر.

وفي النهاية، فاز المغني أليكس وارن بالجائزة، وسط صدمة واضحة بدت عليه أثناء الإعلان عن النتيجة، حيث عبّر عن دهشته قائلاً: "لا أعرف ماذا أقول، هذا جنون"، قبل أن يمزح قائلاً إنه "بكى بالفعل مرتين اليوم وقد يبكي مرة ثالثة".

يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها مستر بيست حفل MTV، إذ قال في مقابلة على السجادة الحمراء إنه استمتع بالأجواء، وأضاف: "أرى هؤلاء الفنانين على حساباتي في تيك توك، لكن لم تتح لي فرصة لقاء معظمهم من قبل، لذا كان من الرائع تكوين صداقات جديدة".