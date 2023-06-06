مؤتمر للآثار في دمشق يبحث تداعيات الزلزال (فيديو)

اختُتمت في العاصمة السورية دمشق، أعمال مؤتمر بعنوان "آخر نتائج الأبحاث الأثرية السورية وتداعيات الزلزال".

المؤتمر عُقد برعاية وزارة الثقافة السورية والمديرية العامة للآثار والمتاحف، بالتعاون مع وزارة السياحة السورية.

وعلى مدار يومين، استعرض خبراء الآثار آخر ما توصلت إليه أبحاثهم في مجال التنقيب، ووضع خطط لترميم ما دمره زلزال السادس من شباط/فبراير هذا العام.

شارك في المؤتمر باحثون من إيطاليا وبولونيا وهنغاريا والتشيك، إضافة إلى الباحثين السوريين.

والتقى "إرم نيوز"، على هامش المؤتمر، مسؤولين بارزين، حيث قدموا إحاطات للواقع الأثري في سوريا، واحتياجات المنطقة بعد الزلزال المدمر.