في ذكرى ميلادها.. نجاة الصغيرة بين "رقة المطربة" و"تمرد الأنثى"

تنطوي مسيرة الفنانة المصرية المخضرمة نجاة الصغيرة، والتي يوافق اليوم 11 أغسطس ذكرى ميلادها، على مفارقة كبرى، إذ اشتُهرت بنبرة الانكسار والخضوع و"الذوبان في الحبيب" إلى حد إلغاء شخصيتها عبر أغانيها الشهيرة التي تحول كثير منها إلى روائع وكلاسيكيات الطرب العربي.

في المقابل، تعكس مواقف حياتها الخاصة نموذجا لشخصية قوية تمردت على محاولات "إخضاعها" والسيطرة عليها من جانب الآخرين، حتى لو كانوا مقربين مثل الأب أو الزوج أو مشاهير صناع الفن كالملحنين أو الشعراء.

بدت نجاة في الكثير من أغانيها نموذجا للحبيبة التي تحتمل إهانات الطرف الآخر وإهماله له وتستجدي عطفه بشتى السبل، كما في "بكاني لما خلصت دموعي"، "غريبة منسية"، "قدرت تنام"، "ليلة من الليالي فاتونا"، "أسهر وأنشغل أنا".

وفي أغنية "الشوق والحب"، تخاطب قلبها قائلة:"شوف يا قلبي قسوة قلبه، مرة رماني وراجع تاني عشان يرميني"، وهو ما أثنى عليه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حين وصفها بـ "الصوت الأكثر ضعفا الذي يناسب الأغنية العاطفية النسائية".

وعلى المستوى الشخصي، خاضت نجاة ما وصفته لاحقا بـ "حرب التحرر من سيطرة الرجل الشرقي" مبكرا من خلال مواجهة محتدمة وخلافات مستمرة مع والدها الذي تحفظ على دخولها الوسط الفني منذ أن كان عمرها 5 سنوات وأظهرت براعة مذهلة في تقليد أم كلثوم.

وأقدمت نجاة على خطوة كانت مستنكرة للغاية في خمسينيات القرن الماضي حيث انفصلت عن عائلتها وعاشت في شقة مستقلة، دون أن تأبه لأي اعتراضات مجتمعية.

كما تمسكت باختيارها الزواج من شخص أحبته لكنه واجه اعتراضا شديدا من أسرتها لأنه "سجين سياسي سابق" في عهد ما قبل ثورة 1952، لكنها قررت أن تتبع قلبها ولا تستمع لأي تحفظات، من هنا أو هناك.

ولدت نجاة الصغيرة في القاهرة عام 1938 لخطاط دمشقي هاجر إلى مصر هو محمد كمال حسني البابا، وأختها غير الشقيقة هي السندريلا سعاد حسني.

تعاونت مع مشاهير الملحنين مثل محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، محمد الموجي، سيد مكاوي، محمود الشريف، كما غنت لنزار قباني العديد من قصائده الجماهيرية مثل "أيظن"، "أسألك الرحيل"، "ماذا أقول له"، "إلى حبيبي".

وفي السينما، قدمت العديد من الأفلام أشهرها "الشموع السوداء"، 1962، مع صالح سليم وفؤاد المهندس، فيما اعتزلت الفن عام 2002، لكنها ظهرت العام الماضي بشكل استثنائي عبر فعاليات حفل "جوي أووردز" بالرياض، وحظيت بالعديد من الألقاب أشهرها "قيثارة الفن".