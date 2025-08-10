"علي كلاي".. هل يغير أحمد العوضي جلده في رمضان 2026؟

بعد تجسيده لشخصية الإرهابي هشام العشماوي في مسلسل "الاختيار" 2020، لفت الفنان المصري أحمد العوضي الأنظار بقوة، لكن نجوميته لم تتصاعد إلا بشكل متدرج في مواسم رمضان التالية.

وعبر مسلسلات "اللي ملوش كبير"، 2022، "حق عرب"، 2023، "ضرب نار"، 2024، "فهد البطل"، 2025، رسّخ العوضي اسمه كأحد أبرز نجوم الدراما الرمضانية والذي يترقب الجمهور أعماله التي غالبًا ما تحقق نسب مشاهدة عالية.

المشكلة التي تواجهها تجربة العوضي، حتى الآن، تتركز بشكل أساس حول "النمطية والتكرار"، فقد هيمنت أجواء الدراما الشعبية على أعماله بالكامل والتي لا تخرج عن إطاري الحارة أو الصعيد، من خلال حبكة تلعب فيها فكرة "الانتقام" دورًا محوريًّا.

من هنا، يمكن النظر إلى مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم "علي كلاي"، باعتباره فرصة ذهبية لتغيير جلده والخروج من الأجواء التقليدية التي بات محصورًا فيها طوال المواسم الرمضانية الأربعة الماضية.

وتدور أحداث العمل الجديد حول شخصية ملاكم يخوض معاركه بشرف، داخل الحلبة خارجها، مع التركيز على البعد الإنساني في شخصيته والذي يتمثل في رعايته لإحدى دور الأيتام، على نحو يبرز ما يتمتع به من حس أبوي حنون.

ولأن المسلسل لا يزال في طور التحضيرات الأولى ولم يتم الاستقرار بعد على أحد من أسماء طاقمه باستثناء المؤلف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام، فإن الرؤية النهائية للعمل هي التي ستحدد ما إذا كان العوضي يبحث عن تجديد دمائه أم سيكرر نفسه دون إضافة تُذكر سوى بعض الرتوش.

ولا يبدو التجديد خيارًا سهلًا بالنسبة لأحمد العوضي، فهو يدرك جيدًا أن الجمهور اعتاد رؤيته في دور "ابن البلد" الذي يتسم بالشهامة ويمتلك من الرشاقة والقدرات ما يمكنه من هزيمة الأشرار في معارك الحركة والإثارة والتشويق، وبالتالي فإن كسر مثل هذه التوقعات قد تكون له عواقب وخيمة.