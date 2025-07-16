نجل المخرج عمرو عابدين يتعرّض لحادث سير مروع

تعرَّض نجل المخرج المصري عمرو عابدين لحادث سير مروع نتيجة تصادم سيارته بأخرى، ما أسفر عن تهشّم الواجهة الجانبية اليُمنى من سيارته، وإصابته بجراح متباينة في مناطق متفرقة، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلّق المخرج عمرو عابدين على الحادث، ونشر صورة سيارة نجله عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلًا: "الحمد لله، قدَّر الله وما شاء فعل، ربنا كريم وستّار، لقد نجا ابني يحي من حادثة صعبة".

وأشار المخرج المصري إلى أن نجله يحي كان عائدًا من تنفيذ مشروع التخرج الخاص بقسم التصوير في معهد السينما، موضحًا أنه لم ينم لمدة 3 أيام بسبب إخلاصه وتفانيه في عمله ودراسته، وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة بعد عام على مصرعه بحادث.. وفاة أم حزنًا على طفلها

وتابع قائلا: "ليس من عادتي أن أكتب أخباراً سيئة عني أو عن أسرتي، الحمد لله على كل شيء، وأرجو منكم جميعًا الدعاء لنجلي يحي بالشفاء العاجل، وربنا يحفظه هو وكل أبنائنا جميعًا".

ووفق وسائل إعلام مصرية، ينحدر المخرج عمرو عابدين من عائلة فنية، إذ إن عمه الفنان الراحل حسن عابدين، كما اشتهر بتقديم الأعمال الكوميدية في الدراما، من بينها المسلسل الشهير "مبروك جالك قلق" من بطولة هاني رمزي، وغادة عادل.

كما شغل منصب أمين السر العام لنقابة المهن السينمائية في مصر، وتولّى، سابقًا، رئاسة قناة نايل دراما، وكان له دور مميز في الإشراف على المحتوى الدرامي سابقًا، بحسب صحف محلية.