ترند "مظهر الفتاة المتعبة".. طريقة جيل زد لرفض معايير الجمال

ينتشر بين جيل زد حالياً اتجاه جديد في المكياج يُعرف بـ"مظهر الفتاة المتعبة"، وعلى عكس معايير الجمال التقليدية التي تركز على النضارة والحيوية، يحتفي هذا الاتجاه بالعيون المظللة، البشرة الشاحبة، والمكياج المدخن والمبهم، ليحاكي مظهر التعب والإرهاق.

وشاع هذا الأسلوب بشكل كبير عبر شخصية "وينزداي آدامز" التي تؤدي دورها جينا أورتيغا في مسلسل نتفليكس الناجح "وينزداي"، وانتشر بشكل واسع خاصة على منصة تيك توك، إذ حصدت العديد من الدروس التعليمية مئات الآلاف من المشاهدات.

ويستمد مظهر الفتاة المتعبة إلهامه من أيقونات سابقة، مثل أنجلينا جولي في فيلم Girl, Interrupted، وناتالي بورتمان في Léon. كما اعتمدته مشاهير مثل ليلي روز ديب، وجابرييت، وإيما تشامبرلين على السجادة الحمراء ووسائل التواصل الاجتماعي، مع مكياج عيون داكن وشفاه طبيعية، بهدف الظهور بمظهر عفوي وغير متكلف يعكس الأصالة والإنسانية.

وأكد خبراء المكياج في مسلسل "وينزداي" أن الفكرة كانت إبراز الملامح الطبيعية لجينا أورتيغا، مع ترك الهالات السوداء تحت العينين واضحة، واستخدام أقل قدر ممكن من المنتجات. وقالت مصممة المكياج تارا ماكدونالد إن "وهم الشفاه المحمرة وكأنها عُضت برفق مع ظل عيون خفيف يمنحها مظهراً طبيعياً وغير مصقول". هذه المقاربة تعارض مظهر "الفتاة النظيفة" الذي يتسم بالكمال والانتقاء، وروجت له نجمات مثل هايلي بيبر وبيلا حديد.

"استياء من الكمال"

يشير محللون لموقع "سي إن إن" إلى أن هذا الاتجاه يعكس استياء جيل زد من الكمال المثالي، ففي زمن تتسيد فيه وسائل التواصل الاجتماعي معايير يصعب بلوغها، يتحول إظهار التعب والضعف إلى بيان شخصي.

ويقول دان هاستينغز-نارايان من "ذا فيوتشر لابوراتوري": "إنه آلية مواجهة، يظهرون التعب ويضحكون رغم الحزن".

وعلى عكس التيارات الثقافية العميقة مثل الغوث أو الغرانج، فإن مظهر الفتاة المتعبة هو جزء من ظاهرة الإنترنت العابرة مثل "كوتجكور" و"باربيكور". ومع ذلك، فإن تأثيره العاطفي قد يدوم أكثر من الجانب الجمالي.

ووسط ضغوط اقتصادية عالمية وقلق من التغير المناخي وتوقعات متزايدة، يستخدم جيل زد هذا الأسلوب للتعبير عن الصدق بدل المظاهر المصقولة.

كما أن مكياج الفتاة المتعبة سهل التطبيق ولا يتطلب مهارات أو أدوات احترافية، فقط القليل من الصدق والعفوية، فهو مظهر فوضوي، وحقيقي.