مياه بلون الحليب المكثف تفاجئ سكان مدينة عراقية في منازلهم (فيديو)

فوجئ سكان مدينة عراقية بمياه الشبكة العامة التي تصل منازلهم وقد صارت أقرب للحليب المكثف بسبب بياضها الشديد، بدلاً من النقاوة واللا لون التي تميز المياه العادية.

ووثق أحد السكان في منطقة "البهادرية" التابعة لقضاء "أبي الخصيب" في محافظة البصرة، جنوبي العراق، لون المياه الغريب في مقطع فيديو حقق تفاعلاً لافتاً.

ويظهر في الفيديو لون المياه الأبيض، التي وصفها صاحب الفيديو بأنها أقرب للحليب المكثف، مشتكياً من كونها غير صالحة للاستخدام البشري أو الحيواني، على حد وصفه.

وتناقلت وسائل إعلام عراقية عديدة مقطع الفيديو، بينما استقطب تعبير "الحليب المكثف" سيلاً من تعليقات المدونين العراقيين الغاضبين والساخرين من تلوث المياه التي تصل المنازل.

وأكد سكان محليون كثر في المنطقة أن مياه الصنابير بيضاء بالفعل، واشتكى آخرون من مناطق أخرى في محافظة البصرة من تلوث وملوحة أكبر لمياه الشبكة العامة، التي تُعرف باسم مياه "الإسالة".

وكتب مدون ساخراً من تكرار شكاوى تلوث المياه في بعض المناطق: "مرة كاكاو، مرة حليب، صار يشربون (ملكشك)".

وقال آخر إن المياه في المنطقة تحتاج لتصفية إضافية عبر فلاتر (مصافي)، قبل نقلها للشبكة العامة التي تصل للمنازل.

ويعيش العراق موجة جفاف هي الأكبر منذ عقود طويلة؛ بسبب التغير المناخي العالمي وتراجع موارد المياه التي تصله عبر الأنهار القادمة من تركيا وإيران.

وتسبب الجفاف بانخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات اللذين يلتقيان في محافظة البصرة، ويشكلان شط العرب الذي يصب عادةً في الخليج العربي.

وأدى ذلك الانخفاض، وتراجع قوة دفع المياه العذبة، إلى امتداد مياه الخليج المالحة نحو مجرى شط العرب وروافده، واختلاط تلك المياه المالحة بالعذبة، ومن ثم تلوث مياه الإسالة المنزلية وارتفاع نسبة ملوحتها لمستويات قياسية كونها تسحب مياهها من شط العرب.