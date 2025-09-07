وصلت إلى محاضر رسمية.. الأزمة بين عمرو أديب ومرتضى منصور تتصاعد

إيمان عبد العاطي

تصاعدت الأزمة بين الإعلامي المصري عمرو أديب، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، حتى وصلت إلى محاضر رسمية، خاصةً بعد أن تساءل أديب: "من يحمي مرتضى منصور؟" في برنامجه، ليرد منصور ويتوعد بنشر فضائح للإعلامي، وفق قوله.

ووصل الأمر إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، بعدما حرّر الإعلامي عمرو أديب محضرًا اتهم خلاله المستشار مرتضى منصور بالسب والقذف والتشهير بحقه، على خلفية تصريحاته الأخيرة.

أخبار ذات علاقة تصدرها عمرو أديب.. 3 أشياء أشعلت معركة الزمالك مع مرتضى منصور

في المقابل تقدم مرتضى منصور بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلامي عمرو أديب. وبحسب الشكوى: في تاريخ الجمعة الموافق 29 أغسطس أذاعت قناة MBC مصر حلقة من برنامج الحكاية على الهواء مباشرة تقديم المذيع عمرو أديب، ثم أذيعت الحلقة بعد ذلك على قناة برنامج الحكاية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب".

وأضاف أنه "في اليوم التالي الموافق 30 أغسطس تم نشرها عبر صفحة البرنامج المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمنت ارتكاب المذيع لجرائم القذف والسب، والتشهير، والتطاول، وإشاعة ونشر الأخبار الكاذبة بحقي، بالإضافة إلى ارتكابه لجرائم التهديد بقتلي، والتحريض مستخدمًا ألفاظًا وعبارات تتناقض مع معايير الذوق العام."

وتابع منصور أن ذلك يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقانون العقوبات، ولقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وللقوانين المصرية المنظمة للإعلام، وميثاق الشرف الإعلامي، والذي نص على احترام حرية الرأي والتعبير دون التعدي على الكرامة الإنسانية، أو التحريض على الكراهية، أو التأثير السلبي على الرأي العام، وإثارة الجدل المجتمعي بشكل يخل بالسلم الاجتماعي، متبنيًا حملة مغرضة مدفوعة الأجر لتشويه صورتي أمام الرأي العام".