توج الفيلم المغربي "آخر اختيار" لمخرجته رشيدة السعدي بالجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للسينما بمدينة "جيفارا" شرق كوبا.

وتمكن العمل السينمائي المغربي الذي صُورت مشاهده بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة، من اقتناص الجائزة في ثاني عرض دولي له بعد مهرجان "بلانيس" في برشلونة.

ويتناول الفيلم، وهو من بطولة الممثلة المغربية فرح الفاسي، مشكلة الإدمان في المجتمعات من جوانب مختلفة، وكيف يمكن أن يؤثر على حياة الفرد على عدة أصعدة، إلى جانب التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الآفة.

ونشرت الفنانة المغربية فرح الفاسي "بوستر" العمل على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلّقت قائلة: "فرحة كبيرة غمرت قلبي منذ دقائق قليلة بعد توصلي بخبر فوز فيلم "آخر اختيار" لمخرجته رشيدة السعدي، والذي جسدت فيه دور البطولة، بالجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للسينما بجيفارا بدولة كوبا".

واستطردت "شكراً للجنة التحكيم ولجميع القائمين على هذه التظاهرة الفنية، والشكر الخاص لطاقم العمل والفنانين المشاركين فيه".

وكانت الفنانة فرح الفاسي، قد تألقت خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال دور "وردة" بمسلسل "بين لقصور" الذي بث على قناة MBC 5.

وتشرع القاعات السينمائية المغربية، ابتداء من نهاية السنة الجارية، في عرض فيلم "آخر اختيار".