مقتل أمريكي إثر سقوطه من ارتفاع صخري شاهق (صور)

لقي شخص مصرعه بعد سقوطه من ارتفاع يقارب 150 قدمًا من جرف صخري شديد الانحدار في ولاية كولورادو الأمريكية، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع الحادث يوم الخميس الـ24 من يوليو، عندما تلقت إدارة إطفاء "إلك كريك" في مقاطعة جيفرسون، الواقعة على بُعد نحو 30 ميلًا جنوب غرب دنفر، بلاغًا حول سقوط شخص من جرف قرب تقاطع طريقي "إيغل غيت" و"باين فالي" في حوالي الساعة الـ11 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقالت الإدارة في بيان عبر "فيسبوك" إن الضحية، التي لم يتم الكشف عن هويتها أو جنسها، سقطت من ارتفاع يقارب 150 قدمًا من واجهة صخرية شديدة الانحدار، مشيرة إلى أن "جزءًا كبيرًا من السقوط كان سقوطًا حرًا".

وأكدت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء، بيثاني أوربان، لصحيفة "دنفر بوست"، أن السلطات لم تحدد بعد ما إذا كانت الحادثة وقعت على أرض عامة أم خاصة، كما لم تُعرف بعد ملابسات وجود الشخص في المنطقة وقت السقوط. وأضافت: "للأسف، كانت عملية انتشال وليست إنقاذًا".

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وشاركت فرق عدة في عملية انتشال الجثمان باستخدام معدات تسلق عالية الحبال، من بينها إدارة إطفاء "كونيفر"، وفريق "الإنقاذ الجبلي الألبي"، ومكتب عمدة مقاطعة جيفرسون.

وذكرت إدارة الإطفاء في بيانها: "قلوبنا مع أحباء الضحية في هذا الوقت العصيب"، موجهة الشكر للفرق التي قدمت الدعم في هذه الظروف الصعبة.

وتظهر صور من موقع الحادث رجال الإنقاذ وهم يؤدون مهامهم باستخدام الحبال على منحدر صخري حاد.

ولم يصدر مكتب عمدة مقاطعة جيفرسون أي تعليق إضافي حتى يوم الأحد الـ27 من يوليو.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من سقوط متسلق آخر من ارتفاع نحو 200 قدم في منطقة جليدية بولاية كولورادو، حيث أصيب بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى محلي بواسطة طائرة مروحية بعد تدخل فرق الإنقاذ.