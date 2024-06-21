أسماء لزرق: لهذه الأسباب لم أستطع الغناء في حفل ذكرى

كشفت المطربة المغربية أسماء لزرق في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، والذي توضح من خلاله أسباب منعها من الغناء في تونس ضمن الاحتفال بالمطربة التونسية الراحلة ذكرى.

وقالت إن الحفل الغنائي الذي مُنِعَت من حضوره في تونس كان قد بدأ التحضير له منذ أربعة أعوام، وأشارت إلى أن التدريبات عليه بدأت منذ ثلاثة شهور، من أجل الاستقرار على الشكل الذي ستظهر فيه خلال هذا الحفل، كما تكشف أسماء لنا ما وراء كواليس المنع وتسرد الكثير من التفاصيل.

في البداية.. نود التوضيح منكِ حول منعك من الغناء في تونس بحفل تكريم الراحلة ذكرى؟

بعد محادثات أجريت ما بين الجهة المنظمة ووزارة الثقافة التونسية للوقوف على أسباب المنع من الغناء، تبين أن أسباب المنع تعود لوصفي مطربة أجنبية، مؤكدة أن وزارة الثقافة التونسية أوضحت أنّ أسباب المنع من الغناء تعود لكوني أجنبية حسبما وصفوا الأمر دون الإعلان عن أي أسباب فنية وراء هذا المنع، ولكن لا أخفي أن قرار المنع، جعلني أتأثر بشدة.

ماذا تقولين عن الفنانة الراحلة ذكرى؟

ذكرى فنانة وصوت غنائي لن يعوض، أعشق هذه الفنانة وأحترم مسيرتها الغنائية للغاية، وأنوه إلى أن ذكرى فنانة للعرب كلهم، كما أن قناعتي بأهمية مشروع ذكرى دفعني لإلغاء ارتباطاتي الفنية من أجل التفرغ للتدريبات على المشاركة في الحفل، ولكن بعد ما حدث أود أن أوجه التحية للشعب المغربي والتونسي الشقيق وللشعوب العربية كلها التي تجمعهم هوية وثقافة واحدة.

وفي النهاية .. كيف ترين تكريمك ومحاولات دعمك من بعض الجهات والفنانين المغاربة؟

سعيدة لغاية بهذا الدعم الذي تلقيته من بلدي المغرب، إذ تم تكريمي من نادي الفنانين المغاربة، ووجدت الكثير من الدعم والتضامن من فناني المغرب، كان شعورًا نبيلًا من أبناء المملكة المغربية جميعًا، حاليًا أركز على خطواتي الغنائية المقبلة والتي تتضمن أغنيات مصرية قريبة للطرح على منصات الموسيقى المختلفة.