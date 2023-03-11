مهرجان تطوان يكرم الفنانة غادة عادل في ختام دورته الثامنة والعشرين
كرّم مهرجان "تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط" في دورته الثامنة والعشرين، مساء الجمعة، الفنانة المصرية غادة عادل، وذلك في ختام فعاليات المهرجان المنعقد شمال المغرب بين 3 و10 مارس/ آذار الجاري.
وأعربت الفنانة غادة عن سعادتها بتواجدها في المهرجان، وقالت في ندوة صحفية إنه لشرف كبير "أن يتم تكريمي خلال هذا المهرجان، وبهذا البلد الغني بتنوعه الثقافي والحضاري".
وتم أيضاً في حفل الختام تكريم المخرجة الإسبانية جوديت كوليل، بحضور ثلة من مهنيي الفن السابع وشخصيات من عالم الثقافة والفنون.
وفاز الفيلم التركي الروائي "قرنفل" للمخرج بكير بولبول، بالجائزة الكبرى للمهرجان.
ويحكي الفيلم، الذي فاز بالجائزة الكبرى لمدينة تطوان قصة موسى، لاجئ سابق، الذي ينقل، على طول طريق مثلجة ومقفرة جنوب شرق الأناضول، جثة زوجته المتوفاة في بلده الأم رفقة ابنته الصغيرة حليمة.
وصارت الرحلة أكثر صعوبة مع الاقتراب من حدود بلد تمزقه الحرب، وحينما يتم القبض عليهم من قبل الشرطة، تتفرق بهم السبل إلى 3 وجهات مختلفة.
وعادت جائزة "عز الدين مدور" إلى فيلم "علم" للمخرج الفلسطيني فراس خوري، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى الفيلم اللبناني "قاع النهر" للمخرج باسم بريش.
وحصد الممثل الكرواتي جوغاج ليغوتيك على جائزة أحسن تشخيص رجالي عن دوره في فيلم "مكان آمن"، بينما نالت الممثلة المغربية جليلة التلمسي جائزة أحسن تشخيص نسائي عن دورها في فيلم "أسماك حمراء".
وضمت لائحة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية شريط "ظلمة" للمخرج الصربي دوشان ميليش، و"علم" للمخرج الفلسطيني فراس خوري، و"أسماك حمراء" للمخرج المغربي عبد السلام الكلاعي، و"نزوح" للمخرجة السورية سؤدد كعدان، و"رامونا" للمخرجة الإسبانية أندريا بانيي، و"مكان آمن" للمخرج الكرواتي جوراج ليروتيتش، و"القرنفل" للمخرج التركي بكير بلبل و"السد" للمخرج اللبناني علي شري، و"صيف في بجعد" للمخرج المغربي عمر مول الدويرة، و"شتنبر" للمخرجة الإيطالية جوليا لويس ستيكروالت، و"عند الدخول" للمخرج الإسباني خوان سباستيان فاسكيز أليخاندرو روخاس، و"بركة العروس" للمخرج اللبناني باسم بريش.
وتضمنت هذه التظاهرة السينمائية مائدتين مستديرتين، الأولى بعنوان "السينما المغربية اليوم.. إمكانات ومفارقات"، والندوة الثانية بعنوان "جون لوك كوادر.. صدى البحر الأبيض المتوسط".
وتمت برمجة توقيع كتاب عن فيلم "أحداث بلا دلالة" للمخرج مصطفى الدرقاوي، بحضوره إلى جانب مؤلفة الكتاب الكاتبة ليا مورين والناقد والإعلامي أحمد بوغابة.