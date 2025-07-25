تعاون فرنسي - إيطالي لإنشاء أول منزل للبشر على سطح القمر

أعلنت شركة "طاليس ألينيا سبيس" الفرنسية، بالتعاون مع وكالة الفضاء الإيطالية، عن توقيع عقد جديد يمهّد الطريق لبناء أول موقع إقامة للبشر على سطح القمر، ضمن مشروع "أرتميس" الفضائي الطموح بقيادة الولايات المتحدة.

المشروع، الذي يشارك فيه عشرات من الدول والشركات الخاصة، يُعد خطوة رئيسية نحو بناء مستقبل فضائي حقيقي، حيث يُنظر إلى القمر بوصفه محطة تجريبية للانطلاق لاحقًا نحو كوكب المريخ.

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ووفقًا لما كشفته الشركة، فإن "نموذج السكن متعدد الأغراض" سيكون بمثابة اللبنة الأساسية لتوفير وجود بشري دائم على سطح القمر، ومن المقرر أن يتم إطلاقه من مركز كنيدي الفضائي التابع لوكالة "ناسا" في عام 2033، على أن يمتد عمره الافتراضي لأكثر من عشر سنوات.

وسيضم هذا النموذج وحدة سكنية آمنة ومريحة ومتعددة الوظائف، صُمّمت لتناسب كافة احتياجات رواد الفضاء، سواء من حيث الإقامة أو تنفيذ التجارب العلمية أو حتى اختبار ظروف العيش على سطح القمر.

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وإذا سارت الأمور كما هو مخطط، فقد يصبح هذا المشروع بوابة حقيقية لتوسيع حدود الحياة البشرية خارج كوكب الأرض، وربما يشهد المستقبل القريب خطوات ملموسة نحو المريخ.