التعامل مع الطفل صعب المراس مشكلة يواجهها معظم الآباء في مرحلة ما من حياتهم. ويقول خبراء في التربية إن عناد الطفل وطباعه الصعبة جزء طبيعي من مراحل نموه، إذ قد يعبر عن آرائه بالرد على الوالدين أو المعلمين أو البالغين الآخرين أو حتى عصيانهم.

وبحسب موقع Parents، من المرجح أن تظهر أطباع الأطفال الصعبة على شكل تحد أو جدال أو عدم القيام بشيء ما طلبته منهم أو القيام به ببطء شديد، إذ يحاول فرض سيطرته على موقف ما أو إعلان استقلاليته.

فما الطريقة الأفضل التي يجب على الوالدين اتباعها مع الطفل "صعب المراس"؟

ضع توقعات

تأكد أنك أوضحت لطفلك القواعد والأعمال المنزلية بشكل واضح، وأنها مناسبة لعمره. قد يجد الطفل الذي يبلغ من العمر 5 أو 6 سنوات صعوبة في طلب تنظيف غرفته، ويرفض القيام بذلك. وقد يتمكن من أداء المهمة بشكل أفضل إذا قسمتها إلى مهام أصغر، مثل التقاط الألعاب من على الأرض، أو مساعدتك على وضعها في مكانها.

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جهز طفلك للنجاح

حاول تجنب المواقف التي قد يكون فيها الطفل أكثر عرضة للتمرد أو إظهار سلوكيات سيئة أخرى. على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أن طفلك يميل إلى الانزعاج إذا كان لديه الكثير من المهام، فحاول ألا تقوم بالعديد من الأنشطة بعد المدرسة، أو في عطلات نهاية الأسبوع. وإذا كان طفلك يكره التغيرات المفاجئة، فحاول تخصيص بعض الوقت الإضافي لأخذ فترات راحة أو الاسترخاء عند الانتقال من نشاط إلى آخر.

عامِل طفلك باحترام

تمامًا كما يفعل الكبار، قد يمر طفلك الذي يتصرف بشكل جيد عادةً بيوم سيئ. فقد يكون في مزاج متعكر، أو يشعر بالإرهاق، ويحتاج إلى بعض الوقت للراحة. كن حازمًا بشأن ما يجب على طفلك فعله، لكن تحدث إليه بطريقة محبة ومتفهمة. وعندما تقدم له قدوة جيدة حول كيفية التعبير عن رأي أو الاختلاف بصورة محترمة، سيقلدك حتما.

استفد من مهاراته اللفظية

يتمتع آباء الأطفال في سن المدرسة بميزة واضحة على آباء الأطفال الصغار عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع سلوكيات مثل التحدي، حيث إنهم قادرون على مناقشة رأيهم بهدوء، ثم محاولة التوصل إلى حل أو تسوية تناسب الطرفين.

مناقشة الخيارات

في بعض الأحيان، يظهر الأطفال سلوكًا متمردًا؛ لأنهم يريدون أن يكون لهم حق أكبر في تحديد متى وكيف يقومون بالأشياء. إحدى الطرق لمساعدة الأطفال على الشعور بأنهم يتمتعون بمزيد من الاستقلالية هي منحهم خيارات. على سبيل المثال، بمجرد تحديد المعايير، اتفق مع طفلك على موعد قيامه بالمهمة.