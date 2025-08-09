ترامب يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا مخدراً "أقل خطورة"

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تصنيف "الماريغوانا" مخدّراً أقل خطورة، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وحسب مصادر الصحيفة، التي لم تكشف هويتها، فإن الإعلان جاء خلال حفل لجمع تبرعات بقيمة مليون دولار في نادي الغولف الذي يملكه ترامب في نيوجيرسي، في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أخبر ترامب الحضور أنه مهتم بإجراء مثل هذا التغيير.

أخبار ذات علاقة الماريغوانا تهدد القلب.. خطر صامت يتزايد مع التعاطي

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الضيوف الذين حضروا حفل ترامب لجمع التبرعات كيم ريفرز، الرئيسة التنفيذية لشركة "تروليف"، إحدى أكبر شركات الماريغوانا، التي شجعت ترامب على إجراء هذا التغيير، وتوسيع أبحاث الماريغوانا الطبية.