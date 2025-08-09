ترامب يدرس إعادة تصنيف الماريغوانا مخدراً "أقل خطورة"

وزارة الخارجية العُمانية: ندين ونرفض قرار إسرائيل بالسيطرة على قطاع غزة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: (أ ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 6:41 ص

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تصنيف "الماريغوانا" مخدّراً أقل خطورة، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وحسب مصادر الصحيفة، التي لم تكشف هويتها، فإن الإعلان جاء خلال حفل لجمع تبرعات بقيمة مليون دولار في نادي الغولف الذي يملكه ترامب في نيوجيرسي، في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أخبر ترامب الحضور أنه مهتم بإجراء مثل هذا التغيير.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الضيوف الذين حضروا حفل ترامب لجمع التبرعات كيم ريفرز، الرئيسة التنفيذية لشركة "تروليف"، إحدى أكبر شركات الماريغوانا، التي شجعت ترامب على إجراء هذا التغيير، وتوسيع أبحاث الماريغوانا الطبية.

