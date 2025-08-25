حادثة طريفة في تركيا.. ماعز يتجول داخل مسجد أثناء الصلاة (فيديو)

شهدت مدينة ماردين، جنوب شرقي تركيا، حادثة غير مألوفة أثارت الكثير من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اقتحم ماعز صغير أحد المساجد أثناء أداء صلاة الجماعة.

ووفق ما أظهره مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة وتداوله رواد المنصات الرقمية، دخل الماعز إلى المسجد الواقع في حي تشينارجيك بمنطقة كيزيلتبه، وتقدم بخطوات عفوية بين صفوف المصلين، ليطلق صوته وسط حالة من الدهشة، من دون أن يتسبب بأي فوضى أو أضرار.

وتعامل المصلون مع الموقف بهدوء لافت، حيث انتظروا انتهاء الصلاة قبل أن يخرجوا الحيوان الصغير من المسجد بلطف.

ويُشار إلى أن الحي المعروف بمزارعه القريبة كثيرًا ما يشهد دخول الحيوانات إلى المناطق السكنية، غير أن حدوث ذلك داخل مسجد وأثناء الصلاة يعد واقعة نادرة، وهو ما جعل الفيديو يحظى بانتشار واسع وتفاعل كبير عبر مختلف المنصات.