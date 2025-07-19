قضية سب وقذف.. حكم قضائي لصالح المخرج محمد سامي

أودعت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر، اليوم السبت، حيثيات حكم براءة المخرج محمد سامي من تهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب، على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها سامي في برنامج تلفزيوني سابق، اتهم فيها شعيب بادعاءات عدتها النيابة مسيئة إلى اعتبارها وشرفها، وفق صحف محلية.

وجاءت براءة المخرج محمد سامي بعد نحو أكثر من خمسة أشهر على حكم محكمة جنح أكتوبر، بتغريمه 5 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، بعد أن قدم دفاعها طلبا إلى هيئة المحكمة، بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المحكمة رأت أن العبارات الصادرة عن المتهم لم تتضمن وقائع قذف وسب أو إساءة تستوجب العقاب، بل تندرج تحت إطار الدفاع عن موقفه الشخصي إزاء خلاف مهني نشب في أثناء مشروع فني مشترك، واعتبرت المحكمة أن كل ما بدر من المخرج محمد سامي كان ردًا مباشرًا على اتهامات سابقة وجهتها له المجني عليها.

وتضمنت حيثيات الحكم أن العبارات التي ذكرها المخرج محمد سامي في لقاء تلفزيوني لم تنطو على إسناد واقعة محددة يعاقب عليها القانون، كما لم يُثبت القصد منها بالتشهير بالمجني عليها، بل جاءت في سياق رد مباشر على أقوال سابقة نُسبت إليها في وسائل الإعلام.

وأكدت المحكمة أنه من المقرر قانونًا أن العبرة في القذف ليست بمجرد صدور العبارات، بل بتوافر القصد الجنائي، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ما لم يتوافر في هذه الحالة.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسات الماضية شهدت حضور ومرافعة دفاع المدعي والمدعى عليه أمام هيئة المحكمة مع مطالبات عديدة من كلا الجانبين، إذ طالب دفاع الفنانة عفاف شعيب بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، وتغطية الأضرار المعنوية والمادية التي تكبدتها نتيجة الدعوى، فيما طالب شعبان سعيد، محامي المخرج محمد سامي، ببراءة موكله استنادا إلى عدم توفر أركان الجريمة في القضية، مؤكدا أن التصريحات التي أدلى بها المخرج في البرامج التلفزيونية لم تكن مسيئة، وجاءت ردا على أسئلة المذيعة.