لخلعها الحجاب.. حكم قضائي يلزم إيرانية بتغسيل الموتى لمدة شهر

وفي محاولتها للحد من ظاهرة عدم التزام النساء بالحجاب، لجأت السلطات الإيرانية إلى زرع كاميرات في مختلف أنحاء البلاد؛ لرصد تلك الظاهرة التي بدأت في التزايد مؤخرًا.

وتواجه النساء الإيرانيات عقوبات بموجب قانون "الحجاب والعفة" تتراوح بين دفع الغرامات المالية والجلد والسجن ما بين 10 أيام إلى شهرين.

وتشهد شوارع العاصمة طهران، وغيرها من المدن الكبرى، خروج فتيات ونساء إلى الشوارع دون حجاب.

وتنتشر صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، باللغتين الفارسية والإنجليزية، لنساء دون حجاب، يتواجدن في الجامعات، أو المراكز التجارية الكبرى، والمقاهي، وحتى في الأماكن العامة والحدائق.

وازداد الأمر اتساعًا منذ الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عامًا)، بعد احتجازها من إحدى دوريات الإرشاد، أو ما يُعرف بـ"شرطة الأخلاق"، بزعم ارتدائها الحجاب الإلزامي بشكل غير مناسب.