"MTV VAMs 2025".. ليلة النجوم والجوائز الكبرى في نيويورك

شهدت UBS أرينا في نيويورك ليلة مليئة بالمفاجآت خلال حفل جوائز MTV للأغاني المصورة لعام 2025، حيث تألّق نجوم عالميون وفازوا بأهم الجوائز وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري واسع.

برزت ليدي غاغا كأكثر الفنانين حظًا هذا العام بعد فوزها بأربع جوائز، بينها جائزة فنانة العام وجائزة أفضل تعاون فني عن أغنيتها مع برونو مارس Die with a Smile، مؤكدة استمرار تأثيرها الكبير على الساحة الفنية العالمية.

أما أريانا غراندي، فقد خطفت الأنظار بفوزها بثلاث جوائز، من بينها فيديو العام عن أغنيتها Brighter Days Ahead، وجائزة أفضل بوب، ووجهت كلمة مؤثرة تحدثت فيها عن الأمل والتعافي، مؤثرة في جمهورها داخل القاعة وعبر الشاشات.

من جانبه، حصل روزيه وبرونو مارس على جائزة أغنية العام عن APT، بينما نالت ماريا كاري جائزة الإنجاز الإبداعي Video Vanguard لأول مرة في مسيرتها، إضافة إلى فوزها بجائزة أفضل أغنية R&B عن Type Dangerous.

وفي مجال الهيب هوب، تم تكريم بوستا رايمز بجائزة Rock the Bells Visionary Award، فيما حصل ريكي مارتن على جائزة Latin Icon تقديرًا لمسيرته الطويلة في الموسيقى اللاتينية.

ولم تخلو المفاجآت من سابرينا كاربنتر، التي فازت بثلاث جوائز منها أفضل ألبوم عن Short n' Sweet وجائزة أفضل فنانة بوب، لتؤكد مكانتها بين الأصوات الصاعدة على الساحة العالمية.

وفي فئة الموسيقى اللاتينية، فازت شاكيرا بجائزة أفضل أغنية لاتينية عن Soltera، رغم عدم حضورها الحفل لارتباطها بحفل غنائي في المكسيك، وحصدت الأغنية أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

وفيما يلي أبرز الفائزين بجوائز MTV VMAs 2025:

الجوائز الكبرى:

فيديو العام: أريانا غراندي – Brighter Days Ahead

فنان العام: ليدي غاغا – Interscope Records

أغنية العام: روزيه وبرونو مارس – APT

أفضل فنان جديد: أليكس وارن

أفضل تعاون فني: ليدي غاغا وبرونو مارس – Die With A Smile

جوائز الفئات الموسيقية:

أفضل بوب: أريانا غراندي – Brighter Days Ahead

أفضل فنان بوب: سابرينا كاربنتر – Island

أفضل هيب هوب: دوتشي – Anxiety

أفضل فنان آر أند بي: ماريا كاري – Type Dangerous

أفضل موسيقى بديلة: سومبر – Back to Friends

أفضل موسيقى روك: كولدبلاي – All My Love

أفضل موسيقى لاتينية: شاكيرا – Soltera

أفضل موسيقى كيبوب: ليسا ft. دوجا كات وراي – Born Again

أفضل موسيقى أفروبيتس: تيلا – Push 2 Start

أفضل موسيقى الريف: ميغان موروني – Am I Okay؟

جوائز الإنتاج الفني والفيديو:

أفضل ألبوم: سابرينا كاربنتر – Short n' Sweet

أفضل فيديو كليب: أريانا غراندي – Brighter Days Ahead

أغنية الصيف: تيت ماكراي – Just Keep Watching (فيلم F1)

فيديو جيد: تشارلي XCX مع بيلي إيليش – Guess

أفضل مونتاج: تيت ماكراي – Just Keep Watching (فيلم F1)

أفضل إخراج: ليدي غاغا – Abracadabra

أفضل تصميم فني: ليدي غاغا – Abracadabra

أفضل تصوير سينمائي: كندريك لامار – Not Like Us

أفضل تصميم رقصات: دوتشي – Anxiety

أفضل مؤثرات بصرية: سابرينا كاربنتر – Manchild

أفضل فرقة: KATSEYE – Touch

وأكد الحفل مرة أخرى على تفوّق النجوم العالميين واستمرار تأثيرهم على مختلف المشاهد الموسيقية والفنية.