logo
منوعات

"MTV VAMs 2025".. ليلة النجوم والجوائز الكبرى في نيويورك

"MTV VAMs 2025".. ليلة النجوم والجوائز الكبرى في نيويورك
أريانا غراندي في حفل جوائز MTVالمصدر: Getty Images
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 9:07 ص

شهدت UBS أرينا في نيويورك ليلة مليئة بالمفاجآت خلال حفل جوائز MTV للأغاني المصورة لعام 2025، حيث تألّق نجوم عالميون وفازوا بأهم الجوائز وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري واسع.

برزت ليدي غاغا كأكثر الفنانين حظًا هذا العام بعد فوزها بأربع جوائز، بينها جائزة فنانة العام وجائزة أفضل تعاون فني عن أغنيتها مع برونو مارس Die with a Smile، مؤكدة استمرار تأثيرها الكبير على الساحة الفنية العالمية.

أما أريانا غراندي، فقد خطفت الأنظار بفوزها بثلاث جوائز، من بينها فيديو العام عن أغنيتها Brighter Days Ahead، وجائزة أفضل بوب، ووجهت كلمة مؤثرة تحدثت فيها عن الأمل والتعافي، مؤثرة في جمهورها داخل القاعة وعبر الشاشات.

من جانبه، حصل روزيه وبرونو مارس على جائزة أغنية العام عن APT، بينما نالت ماريا كاري جائزة الإنجاز الإبداعي Video Vanguard لأول مرة في مسيرتها، إضافة إلى فوزها بجائزة أفضل أغنية R&B عن Type Dangerous.

وفي مجال الهيب هوب، تم تكريم بوستا رايمز بجائزة Rock the Bells Visionary Award، فيما حصل ريكي مارتن على جائزة Latin Icon تقديرًا لمسيرته الطويلة في الموسيقى اللاتينية.

ولم تخلو المفاجآت من سابرينا كاربنتر، التي فازت بثلاث جوائز منها أفضل ألبوم عن Short n' Sweet وجائزة أفضل فنانة بوب، لتؤكد مكانتها بين الأصوات الصاعدة على الساحة العالمية.

وفي فئة الموسيقى اللاتينية، فازت شاكيرا بجائزة أفضل أغنية لاتينية عن Soltera، رغم عدم حضورها الحفل لارتباطها بحفل غنائي في المكسيك، وحصدت الأغنية أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

وفيما يلي أبرز الفائزين بجوائز MTV VMAs 2025:

الجوائز الكبرى:

  • فيديو العام: أريانا غراندي – Brighter Days Ahead
  • فنان العام: ليدي غاغا – Interscope Records
  • أغنية العام: روزيه وبرونو مارس – APT
  • أفضل فنان جديد: أليكس وارن
  • أفضل تعاون فني: ليدي غاغا وبرونو مارس – Die With A Smile

جوائز الفئات الموسيقية:

  • أفضل بوب: أريانا غراندي – Brighter Days Ahead
  • أفضل فنان بوب: سابرينا كاربنتر – Island
  • أفضل هيب هوب: دوتشي – Anxiety
  • أفضل فنان آر أند بي: ماريا كاري – Type Dangerous
  • أفضل موسيقى بديلة: سومبر – Back to Friends
  • أفضل موسيقى روك: كولدبلاي – All My Love
  • أفضل موسيقى لاتينية: شاكيرا – Soltera
  • أفضل موسيقى كيبوب: ليسا ft. دوجا كات وراي – Born Again
  • أفضل موسيقى أفروبيتس: تيلا – Push 2 Start
  • أفضل موسيقى الريف: ميغان موروني – Am I Okay؟

أخبار ذات علاقة

مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2025

تورنتو السينمائي الدولي يشهد تجمع أبرز نجوم هوليوود

جوائز الإنتاج الفني والفيديو:

  • أفضل ألبوم: سابرينا كاربنتر – Short n' Sweet
  • أفضل فيديو كليب: أريانا غراندي – Brighter Days Ahead
  • أغنية الصيف: تيت ماكراي – Just Keep Watching (فيلم F1)
  • فيديو جيد: تشارلي XCX مع بيلي إيليش – Guess
  • أفضل مونتاج: تيت ماكراي – Just Keep Watching (فيلم F1)
  • أفضل إخراج: ليدي غاغا – Abracadabra
  • أفضل تصميم فني: ليدي غاغا – Abracadabra
  • أفضل تصوير سينمائي: كندريك لامار – Not Like Us
  • أفضل تصميم رقصات: دوتشي – Anxiety
  • أفضل مؤثرات بصرية: سابرينا كاربنتر – Manchild
  • أفضل فرقة: KATSEYE – Touch

أخبار ذات علاقة

مستر بيست

بحركة "محرجة".. مستر بيست يثير الجدل في حفل "جوائز MTV"

وأكد الحفل مرة أخرى على تفوّق النجوم العالميين واستمرار تأثيرهم على مختلف المشاهد الموسيقية والفنية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC