"MTV VAMs 2025".. ليلة النجوم والجوائز الكبرى في نيويورك

شهدت UBS أرينا في نيويورك ليلة مليئة بالمفاجآت خلال حفل جوائز MTV للأغاني المصورة لعام 2025، حيث تألّق نجوم عالميون وفازوا بأهم الجوائز وسط أجواء احتفالية وحضور جماهيري واسع.
برزت ليدي غاغا كأكثر الفنانين حظًا هذا العام بعد فوزها بأربع جوائز، بينها جائزة فنانة العام وجائزة أفضل تعاون فني عن أغنيتها مع برونو مارس Die with a Smile، مؤكدة استمرار تأثيرها الكبير على الساحة الفنية العالمية.
أما أريانا غراندي، فقد خطفت الأنظار بفوزها بثلاث جوائز، من بينها فيديو العام عن أغنيتها Brighter Days Ahead، وجائزة أفضل بوب، ووجهت كلمة مؤثرة تحدثت فيها عن الأمل والتعافي، مؤثرة في جمهورها داخل القاعة وعبر الشاشات.
من جانبه، حصل روزيه وبرونو مارس على جائزة أغنية العام عن APT، بينما نالت ماريا كاري جائزة الإنجاز الإبداعي Video Vanguard لأول مرة في مسيرتها، إضافة إلى فوزها بجائزة أفضل أغنية R&B عن Type Dangerous.
وفي مجال الهيب هوب، تم تكريم بوستا رايمز بجائزة Rock the Bells Visionary Award، فيما حصل ريكي مارتن على جائزة Latin Icon تقديرًا لمسيرته الطويلة في الموسيقى اللاتينية.
ولم تخلو المفاجآت من سابرينا كاربنتر، التي فازت بثلاث جوائز منها أفضل ألبوم عن Short n' Sweet وجائزة أفضل فنانة بوب، لتؤكد مكانتها بين الأصوات الصاعدة على الساحة العالمية.
وفي فئة الموسيقى اللاتينية، فازت شاكيرا بجائزة أفضل أغنية لاتينية عن Soltera، رغم عدم حضورها الحفل لارتباطها بحفل غنائي في المكسيك، وحصدت الأغنية أعلى نسبة تصويت من الجمهور.
وفيما يلي أبرز الفائزين بجوائز MTV VMAs 2025:
وأكد الحفل مرة أخرى على تفوّق النجوم العالميين واستمرار تأثيرهم على مختلف المشاهد الموسيقية والفنية.