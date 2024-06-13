سوريا.. سباق مع الزمن لإطفاء حرائق أشعلها مُبكرًا ارتفاع الحرارة (صور)

تسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي بإحداث موجة حرائق مبكرة في سوريا، والتي كانت تتركز عادة في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس من كل عام.

ويستمر صراع فرق الإطفاء، مع الحرائق المتنقلة في الحقول والغابات والمنشآت السورية، المستمرة منذُ منتصف شهر أيار/مايو الماضي، وطالت مساحات شاسعة من الأراضي.

وتسبب تزامن اشتعال الحرائق في عدة مناطق وفي وقت واحد، بإرباك فرق الإطفاء، التي تحاول تغطية جميع الأماكن، بمساعدة الأهالي، وتُسهم الرياح، في انتشار الحرائق بسرعة في حقول القمح والغابات، ما أدى إلى انطلاق موسم الحصاد باكرًا.