مفاجأة تاريخية مرتقبة في حفل تتويج الملك تشارلز
سيكون حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، في السادس من مايو المقبل، تتويجا ملكيا غير مسبوق في شموليته، وسيعترف للمرة الأولى في تاريخ المملكة المتحدة ودول الكومونولث بأن بريطانيا لم تعد بلدا مسيحيا حصريا.
وبناء على طلب الملك تشارلز، ستعترف بريطانيا خلال حفل التتويج بأنها أمة متعددة الأديان، بمن في ذلك حتى الذين لا يؤمنون بوجود إله.
ونشر رئيس أساقفة كانتربري، جوستين ويلبي، السبت، تفاصيل خدمة التتويج، حيث سيلعب أعضاء الديانات الأخرى لأول مرة، دورًا نشطًا فيما كان على مدى القرون الأربعة الماضية، خدمة بروتستانتية حصرية تقريبًا، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست.
لن يكون رجال الدين الأنجليكانيون أول من يدخل موكب وستمنستر صباح يوم التتويج كالعادة، ولكن ممثلين عن الطوائف اليهودية والمسلمين السنة والشيعة والسيخ والبوذيين والهندوس والبهائيين والزرادشتية.
خلال القداس، سيقوم أربعة أشخاص من مجلس اللوردات - مسلم وهندوسي ويهودي وسيخ - بتسليم أشياء لتشارلز من الشخصيات الملكية.
سيقرأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، وهو هندوسي، من رسالة القديس بولس إلى أهل كولوسي، والتي تتحدث عن "حكم المسيح المحب على كل الناس وكل الأشياء".
أخيرًا، في نهاية الحفل، سيتلقى الملك "تحية منطوقة" - وليس صلاة - من الزعماء الدينيين لديانات أخرى.
كانت كنيسة وستمنستر موقعًا للتتويج الملكي منذ عام 1066، وسيكون الكثير من الحفل، الذي سيتم بثه إلى الملايين في 6 مايو، معروفًا للمطلع على التاريخ في العصور الوسطى، لكن بعض التغييرات قد تكون لافتة للنظر وغير مسبوقة تاريخيا.