مفاجأة تاريخية مرتقبة في حفل تتويج الملك تشارلز

سيكون حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، في السادس من مايو المقبل، تتويجا ملكيا غير مسبوق في شموليته، وسيعترف للمرة الأولى في تاريخ المملكة المتحدة ودول الكومونولث بأن بريطانيا لم تعد بلدا مسيحيا حصريا.

وبناء على طلب الملك تشارلز، ستعترف بريطانيا خلال حفل التتويج بأنها أمة متعددة الأديان، بمن في ذلك حتى الذين لا يؤمنون بوجود إله.

ونشر رئيس أساقفة كانتربري، جوستين ويلبي، السبت، تفاصيل خدمة التتويج، حيث سيلعب أعضاء الديانات الأخرى لأول مرة، دورًا نشطًا فيما كان على مدى القرون الأربعة الماضية، خدمة بروتستانتية حصرية تقريبًا، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست.