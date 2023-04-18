النيادي من الفضاء: بيت الله الحرام "بؤرة ضوء"

وصف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بيت الله الحرام بأنه مثل "بؤرة من ضوء".

جاء ذلك في مقطع فيديو أرسله من الفضاء قال فيه: "هذه المدينة المنورة، مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي منورة بناسها، وهذه مدينة جدة عروس البحر الأحمر، وبجانبها بيت الله الحرام مهبط الرسالة".

وأضاف في الفيديو، الذي نشره على حسابه في "تويتر"، أن الحرم منور مثل بؤرة الضوء.