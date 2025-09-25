مقتل 7 رهبان بوذيين في حادث تلفريك بسريلانكا

أعلنت الشرطة السريلانكية أن سبعة رهبان بوذيين، بينهم ثلاثة أجانب، لقوا مصرعهم ليلة الخميس إثر حادث تلفريك في وسط البلاد.

وأوضحت الشرطة أنّ الرهبان كانوا في طريقهم إلى دير "نا أويانا" في وسط البلاد حين انقطع كابل التلفريك وسقطت العربة التي كانوا على متنها.

وقال مسؤول في الشرطة "كان هناك 13 راهبًا في المقصورة؛ نجا اثنان منهم بإصابات طفيفة، لكنّ أربعة آخرين أصيبوا بجروح خطرة وحالتهم حرجة"، بينما لقي السبعة الآخرون مصرعهم.

وأوضح المسؤول أنّ في عداد القتلى ثلاثة رهبان أجانب أحدهم من الهند والآخران من روسيا ورومانيا.

ويقع دير "نا أويانا" على بُعد نحو 130 كيلومترًا شمال شرق كولومبو، العاصمة الاقتصادية للجزيرة، بحسب "فرانس برس".