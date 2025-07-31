جدة تتلقى مفاجأة مؤثرة على متن الطائرة (فيديو)

شهدت رحلة جوية من ممفيس إلى شيكاغو لحظة استثنائية حين فاجأ طيار الخطوط الجوية الأمريكية، جاستن شورتز، جدته كارولين بقيادته الطائرة للمرة الأولى أمامها.

وفي مقطع فيديو متداول، أعلن جاستن عبر جهاز الاتصال الداخلي للركاب عن أنه سيكون قائد الرحلة، مؤكدًا أهمية هذه التجربة بالنسبة له. وأشار إلى نشأته في ممفيس والدعم الكبير الذي تلقّاه من عائلته.

وخلال الرحلة، طلبت جدته الإذن من الطاقم للنهوض من مقعدها، ثم توجهت نحو قمرة القيادة لتعانق حفيدها، وسط تصفيق وهتافات ركاب الطائرة الذين شاركوها لحظة الفرح.

وقال جاستن، إن جده المتوفَّى في وقت سابق من العام لم تُتح له فرصة الطيران معه، لكن طاقم الطائرة ساعده على ترتيب هذه المفاجأة ليتمكن من مرافقة جدته في الرحلة.

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وأضاف أنه نسق مع قائد الطائرة الأصلي وطاقم الرحلة لتولي القيادة مؤقتًا على متن رحلة جدته دون أن تشك في الأمر، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذه اللحظة التي وصفها بأنها لا تُنسى.

من جانبها، عبرت كارولين عن فخرها الكبير بتقدم حفيدها رغم الصعوبات التي واجهها، مؤكدة أن المفاجأة كانت ستسعد زوجها الراحل الذي كان يحلم بالطيران معه.