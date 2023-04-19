بايدن يدعو للبيت الأبيض فتى أصيب بالرصاص لأنه قرع باب منزل بالخطأ

وكان رالف يارل يريد جلب إخوته من منزل أحد الأصدقاء حوالي العاشرة مساء في 13 نيسان/أبريل في مدينة كانساس سيتي الكبيرة في ولاية ميزوري وسط الولايات المتحدة عندما قرع جرس باب منزل بالخطأ.

وأطلق صاحب المنزل -وهو ثمانيني- النار على الشاب من خلف باب زجاجي، وأصابه في ذراعه ورأسه، حسب وثائق المحكمة.

وقال محامو عائلة الفتى في بيان إنه يتعافى "رغم خطورة إصابته".

ومن بين المحامين، بن كرامب، المتخصص في الدفاع عن الأمريكيين من أصل أفريقي الذين يقعون ضحايا عنف الشرطة خصوصًا.