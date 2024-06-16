قلق متصاعد على صحة عبد الله الرويشد (صورة)

أثارت أسيل، ابنة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، القلق على صحة والدها، بعد أن توجهت بالدعاء له وبصيغ غاية في التضرع والابتهال عبر منصة "إكس".

وأثارت تغريدات ابنة الفنان الشهير مخاوف متابعين من حدوث تدهور بحالة الفنان الكبير الصحية.

وكتبت أسيل في تغريدة تقول: "تشاء يا الله وأرضَى فأنت أحَن وأرحَم وأدرَى".

وعادت لتغرد في اليوم نفسه قائلة: "اللهم اشفِ ثم هوّن ثم أرح عبدالله الرويشد إنك على كل شيء قدير".