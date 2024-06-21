الكويت.. إقبال على مولدات الكهرباء مع بدء تقنين غير مسبوق

تشهد سوق بيع وصيانة المولدات الكهربائية في الكويت، انتعاشاً ملحوظاً في اليومين الماضيين بعد بدء البلد الخليجي جدول تقنين غير مسبوق بالتزامن مع بداية فصل الصيف الحار في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الكثير من المواطنين الكويتيين توافدوا على شركات ومحال بيع المولدات الكهربائية أو تواصلوا معها لمعرفة أسعار المولدات وقدراتها التشغيلية.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية، عن مسؤولي شركات بيع وصيانة مولدات عاملة في الكويت، تأكيدهم تزايد الإقبال على منافذ البيع والصيانة تحسباً لاستمرار فترة التقنين أو حتى زيادتها.

وأقدم مواطنون كويتيون على صيانة مولدات موجودة لديهم منذ سنوات طويلة لم يستخدموها؛ ما أنعش سوق الصيانة.

ويقول عاملون في القطاع، إن تشغيل جزء معين من البيت مع المصعد، يحتاج إلى مولد بقوة 250 KVA، فيما يحتاج تشغيل البيت بالكامل، إلى مولد بطاقة إنتاجية من 6000 KVA فما فوق.

وكان غالبية زبائن سوق المولدات في السابق، من أصحاب المشاريع الاستثمارية والتجارية، كالمستشفيات والمراكز التجارية، الذين تشترط عليهم القوانين توفير مولدات احتياطية لتوفير الطاقة الكهربائية، في حال انقطاع التيار عن البناية أو المشروع.