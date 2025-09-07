بعد إخلاء سبيلها.. الراقصة دوسة في مأزق جديد مع خادمتها

دخلت الراقصة المصرية دوسة، في مأزق جديد مع خادمتها، وذلك بعد أقل من مرور 3 أسابيع على قرار النيابة العامة، بإخلاء سبيلها في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وقدَّمت الراقصة "دوسة" بلاغًا إلى قسم شرطة الشيخ زايد، اتهمت فيه خادمتها بسرقة هاتفها، وهو ما نفته الخادمة خلال تحقيقات السلطات المصرية.

بدورها زعمت الخادمة بأن اتهام الراقصة دوسة جاء بعد أن رفضت الاستجابة لمطلبها، وتصوير مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور، وفق تعبيرها.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل الراقصة دوسة بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في قضية نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء، ومنافية للآداب العامة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان آنذاك، إنه وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في الإشارة تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء، والإتيان بإيحاءات جنسية بصورة منافية للآداب العامة.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطها بنطاق محافظة كفر الشيخ، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.