فيديو صادم.. مديرة مدرسة تطلب من طلابها تدليك ساقيها

أثار مقطع فيديو متداول من مدرسة ابتدائية في منطقة دارمابوري بولاية تاميل نادو الهندية موجة غضب واسعة، بعدما أظهر مديرة المدرسة مستلقية على طاولة داخل الصف، بينما يقوم عدد من الطلاب بـتدليك ساقيها.

وبحسب التقارير المحلية، فإن الحادثة وقعت في مدرسة مافيريباتي الابتدائية في بلدة هارور، حيث يدرس نحو 30 طفلا من القرية.

وتظهر المديرة، التي عُرفت باسم كاليفاني، وهي تطلب من التلاميذ الضغط على ساقيها أثناء الدوام الدراسي.

وفور انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت السلطات التعليمية في الولاية، وقام مسؤولون بزيارة المدرسة لفتح تحقيق في ملابسات الواقعة، مؤكدين أن إجراءات صارمة ستُتخذ عقب انتهاء التحقيقات.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه مدارس حكومية بالهند جدلا واسعا بشأن ممارسات إدارية غير مقبولة بحق الطلاب، من بينها واقعة في ولاية كيرالا اتُّهم فيها مدير مدرسة بالاعتداء على طالب؛ ما أدى إلى إصابته بتمزق في طبلة الأذن، إضافة إلى حادث آخر عوقب فيه تلميذ بالحبس في غرفة مظلمة لوصوله متأخرا دقائق معدودة عن الدوام.